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Dünya

Erdoğan Merkel'le görüşmek üzere Bellevue Sarayı'nda

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme için Başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti

28 Eylül 2018 13:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gerçekleştireceği görüşme için Başkent Berlin’deki Bellevue Sarayı’na gitti.
Erdoğan’ı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Bellevue Sarayı’nda Merkel ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına ve Steinmeier\'ın vereceği akşam yemeğine katılacak.

Görüntü dökümü:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılaması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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