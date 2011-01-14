-ERDOĞAN MERKEL'DEN ÖZÜR BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Merkel'in açıklamaları, Türk tarafını rencide ettiği kadar, tarih bilgisinden yoksun ve bizzat Sayın Merkel'in önceki ifadeleriyle aleni şekilde çelişen açıklamalardır. Almanya Başbakanı, Kıbrıs meselesine ne kadar Fransız kaldığını bu son açıklamalarla göstermiştir. Sayın Merkel Türk tarafından özür dilemelidir'' dedi. AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Erdoğan, ''Bu tavır ve açıklamalar, uzak görüşlü, vizyon sahibi bir lider görüntüsü vermemektedir. Sayın Merkel'in tarih bilgisini gözden geçirmesini ve Ada'da uzlaşma için her türlü fedakarlığı gösteren Türk tarafından özür dilemesini beklediğimizi de burada ifade etmek istiyorum'' dedi. Konuşmasında Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Lübnan'daki gelişmeler konusunda İran, Suriye ve Katar nezdinde bugün görüşmeler yapacağını ve bu sürecin barışla sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin gayretlerini devam ettireceğini söyledi.