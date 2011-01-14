T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN MERKEL'DEN ÖZÜR BEKLİYOR ANKARA (A.A)

14 Ocak 2011 16:46

-ERDOĞAN MERKEL'DEN ÖZÜR BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Merkel'in açıklamaları, Türk tarafını rencide ettiği kadar, tarih bilgisinden yoksun ve bizzat Sayın Merkel'in önceki ifadeleriyle aleni şekilde çelişen açıklamalardır. Almanya Başbakanı, Kıbrıs meselesine ne kadar Fransız kaldığını bu son açıklamalarla göstermiştir. Sayın Merkel Türk tarafından özür dilemelidir'' dedi. AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşan Erdoğan, ''Bu tavır ve açıklamalar, uzak görüşlü, vizyon sahibi bir lider görüntüsü vermemektedir. Sayın Merkel'in tarih bilgisini gözden geçirmesini ve Ada'da uzlaşma için her türlü fedakarlığı gösteren Türk tarafından özür dilemesini beklediğimizi de burada ifade etmek istiyorum'' dedi. Konuşmasında Lübnan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Lübnan'daki gelişmeler konusunda İran, Suriye ve Katar nezdinde bugün görüşmeler yapacağını ve bu sürecin barışla sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin gayretlerini devam ettireceğini söyledi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24