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Erdoğan: Merkel, sen teröristlere destek veriyorsun

"Sana yazıklar olsun ya"

14 Mart 2017 00:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ”Hollanda’ya tam destek veriyorum” açıklamalarını “Almmanya çok açık bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun” sözleriyle eleştirdi.

Erdoğan, A Haber’de yaptığı açıklamalarda Almanya ile ilgili şunları söyledi:

"AB ülkelerinin hepsini aynı kefeye koymak istemiyorum ama bazıları Türkiye'nin bu yükselişini çekemiyor. Almanya çok açık bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayır' için yayın yapıyor. İşte sen busun. Avrupa'daki vatandaşalarıma sesleniyorum. Türkiye sevdalısı kim varsa desteklerinizi onlara verin. Viyana sözleşmesi bunların faşistlikleridir. Bunların Viyana Sözleşmesi anlayışı budur. Bunlar yeni nazi akımıdır. 32 vatandaşımız Hollanda 'da yaralandı bunların yedisinin durumu ağır. Ve Merkel'de Hollanda’nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun ya. Demek ki sende onlarla aynı kafadasın. Türkiye artık güçlenen bir ülke. Onları çıldırtan da bu zaten. Bu kadar güçlenemezsin diyorlar. Ama güçleneceğiz. Bu iki partiye kesinlikle oy vermemeleri lazım. Evet için bakanıma onay vermeyenler Barolar Birliği Başkanı'na izin veriyor. İşte bakın kimler bize nasıl saldırıyor. Ben inanıyorum ki milli düşünen vatandaşlarım 16 Nisan'da evet demek suretiyle gerekli cevabı verecektir."

 

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