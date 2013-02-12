Erdoğan, merakla beklenen iki müjdeyi açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazi aileleri, engelli vatandaşların ve 65 yaş üstü herkesin şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı. Erdoğan, 2013 yılında 8 bin 155 engellinin kamuda istihdam edileceğini söylerken, engelli öğretmenlerin de atamalarının yapılacağı müjdesini verdi.

Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantında şehit ve gazi, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik müjde verdi.

Toplu taşıma araçlarında belli kesimlere belli avantajlar sağlandığını dile getiren Erdoğan, "Şehit çocukları ile anne ve babaları, gazilerin çocukları ile anne ve babaları toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. Demiryolu, deniz yolu ve belediye hatlarından ücretsiz yararlanacak. Engelli kardeşlerimiz de bu hizmetlerden yararlanacak. Tüm Türkiye'de 65 üstü yaşlılarımız da saat uygulaması olmadan ücretsiz yararlanacak" dedi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Devlet demiryollarında bu vatandaşlar ücret ödemeden seyahat edebilecek. Engelli kardeşlerimiz demiryollarının, deniz yollarının şehir içi ve dışı hatlarında ücretsiz seyahat edecek. Ağır engelli kardeşlerimizin yanında bir refakatçi de bu hizmetten yararlanacak. 65 yaş üstü vatandaşlarımız demiryolları, İETT ve deniz yollarında Türkiye genelinde ücretsiz seyahat edecek. Belediyeler arasındaki farkı kaldırıyoruz. Saat uygulaması yok. Dileyen dilediği saatte bu hizmetten yararlanacak. Dede ile torun, nine ile torun arasındaki ulaşım engelini kaldırıyor, sevenleri birbirine kavuşturuyoruz. Muhalif anlayışlar yine konuşacaklardır. Yolcu yolunda gerek. Hiç kafanıza takmayın. Biz işimizi biliyoruz."



Engelli öğretmen atamaları



Engelli istihdamı konusunda yapılan çalışmarı hatırlatan Erdoğan, “2013 yılında 8 bin 115 engelli kardeşimizi daha kamuda istihdam edeceğiz” diye konuştu.

Engelli öğretmen ataması gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, "Engelli öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. ‘Engelli öğretmen olamaz’ sözünü tanımıyoruz. Engelli de öğretmen olur, hem de çok iyi olur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Engelli vatandaşlarımızı hep önemsedik. Kamuda 2002 yılında 5 bin civarında memur olarak istihdam ediliyordu. Biz bu sayıyı 5 kat arttırdık. Şu anda kamuda 27 bin engelli kardeşimiz çalışıyor. 2012 yılında engelli sınavı yapıldı ve 7 bin kadroya atama yapıldı. Şimdi 8 bin kardeşimizi kamuda istihdam edeceğiz. Geçen yıl yapılan merkezi sınav esas alınarak 8 bin kardeşimizi işe yerleştireceğiz.

Öğretmen yetiştiren kurumlardan mezun olan engelli arkadaşlarımızın öğretmen atamaları için harekete geçtik. Engelli öğretmen olamaz diye bir düşünceyi biz tanımıyoruz. Engelli de bal gibi, çok iyi öğretmen olur. Engelli kardeşlerimize ne yapalım biz kadar mahkumuyuz sözünü söylemeye kimsenin hakkı yoktur. Bu insanlar ben bu ülkede tüm vatandaşlarımıza hizmete ortak olmak istiyorum diyor. Kendisini yetiştirmiş adama sen nasıl engel koyarsın. Ak Parti hükümetleri döneminde engelli bireylerin eğitimine de önem verdik. Özel rehabilitasyon merkezlerinde 245 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Aylık 105 milyon TL para harcıyoruz. Bu okullarımızda özel öğretmen açığı yaşanıyordu. MEB tarafından belirli branşlardaki öğretmenler için sertifika programı başlatıyoruz. Bu adımın da yine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye genelinde 17 milyon öğrencimize yeni dönemde başarı dileklerimi iletiyorum.

Bu yıl Şubat ayında eş durumu başta olmak üzere mazeret atamalarını gerçekleştireceğiz. 7 bin civarında öğretmenlerimiz tercihleri işleme konuldu."