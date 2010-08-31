Erdoğan: Menderes dönemini arıyorum

T24 - Tekirdağ'da seçmene seslenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Menderes geldi, tamtakır durumdaki hazineyi doldurdu. Bunlar darbe ile gelip merhumu malum idam ettiler, sonra da hazineyi boşattılar. Şimdi de o merhum Menderes dönemindeki Trakya'yı arıyorum" dedi.



Referandum mitinglerini sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü durağı Tekirdağ'dı.



Mitingden önce Tekirdağ Garı'nda demiryolu hattı açan Başbakan, Türkiye'de 40 yıl sonra demiryolu hattına bağlanan tek il merkezinin Tekirdağ olduğunu söyledi. Tekirdağ-Muratlı hattında yolcu taşıma ücretini 3 liradan 2 liraya indiren Erdoğan, açılışın ardından treni kendisi kullandı.



Cengiz Topel Meydanı'ndaki mitingde konuşan Başbakan Erdoğan, seçmenlerden 'evet' oyu istedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:



''Muhalefet partileri sıkılmadan diyorlar ki 'Ne yaptılar ki?'... Eğer Ordu'ya gider sadece fındık yeyip dönersen, arkandaki Karadeniz sahil yolunu göremezsin. Malatya'ya gider, sadece kayısı yeyip dönersen, tabii ki oradaki 36 kilometre bölünmüş yola 191 kilometre ilave edilen bölünmüş yolu, havaalanını göremezsin. Diğerlerine girmiyorum. Tekirdağ'a gelip, sadece Tekirdağ köftesini yer dönersen tabii ki Asyaport'u, Tekirdağ-Muratlı tren hattını göremezsin. Bölünmüş yolları, derslikleri, toplu konutları göremezsin. Ne diyor eskiler? 'Görmeye göz gerek, sezmeye öz gerek öz...'



Bunlar siyasi tarihlerinde ilk kez Ankara'dan dışarıya çıktılar. Onu da bizim zorlama ve teşviklerimizle yaptılar. Anadolu'yu bunlar daha yeni keşfediyorlar, giremiyorlardı Anadolu'ya. Trakya'yı bunlar daha yeni görüyor. Buraların eski halini bilmezler. Bunlar yapmayı, üretmeyi bilmezler, hizmet nedir bilmezler.



Rahmetli Adnan Menderes geldi, tamtakır durumdaki hazineyi doldurdu. Bunlar darbe ile gelip merhumu malum idam ettiler, sonra da hazineyi boşattılar. Şimdi de o merhum Menderes dönemindeki Trakya'yı arıyorum, demokrasi aşığı Trakya'yı arıyorum, özgürlüklere aşık olan Trakya'yı arıyorum.



Rahmetli Özal geldi, Türkiye'ye o da bir dönem yaşattı, bir çağ atlattı adeta. Türkiye'yi adeta ardından geldiler, yağmaladılar. Türkiye'yi yağmalamakla kalmadılar, bir yolsuzluklar silsilesi aldı başını yürüdü. Türkiye ekonomik olarak şu anda tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Bunların şimdi iştahı kabarıyor. 'Ne yapsak da bu AK Parti'yi indirsek, ondan sonra şu dolu olan hazineyi bir boşaltsak'.



Dertleri bu. Niye? Gençler bakınız, göreve geldik. Türkiye'nin 100 lirasının 74 lirası borçtu. Şimdi 100 liranın 45 lirası borç. Devlet borç alırken 100 liraya 63 lira faiz ödüyordu. Şimdi 7-8 lira ödüyor. Aradaki fark 55 lira. Bu kimin cebinden çıkıyordu. Tekirdağlı kardeşimin cebinden, hazineden çıkıyordu. Şimdi senin cebinde kalıyor benim Tekirdağlı memur ve işçi kardeşim.''





