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BBC Türkçe

Erdoğan: Menbiç ve Rakka'ya yöneleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'ya "Gelin sizlerle beraber Rakka'dan DEAŞ'ı atalım" dediğini açıkladı. Erdoğan ayrıca "Sincar yeni bir Kandil olma yolunda, buna müsaade edemeyiz" dedi.

27 Ekim 2016 16:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam telefonda görüştüğü ABD Başkanı Barack Obama'ya "Gelin Rakka'dan DEAŞ'ı atalım" dediğini açıkladı.

Gazi ve Şehit Yakınları Atama Töreni'nde konuşan Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab'a ilerlendiğini söyledi.

IŞİD'in Cerablus, Rai ve Dabık gibi El Bab'ı da terk edeceğini belirten Erdoğan, "Ondan sonra Münbiç'e, Rakka'ya yöneleceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün akşam Sayın Obama ile uzun uzun görüşmemiz oldu. Bu görüşmede bu tür adımları atacağımızı kendisiyle paylaştık. PYD-YPG gibi örgütlere ihtiyacımız yok. 'Gelin sizlerle beraber Rakka'dan DEAŞ'ı atalım' dedik. Sincar'da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sincar yeni bir Kandil olma yolunda buna müsaade edemeyiz. Çünkü orada PKK var.

"Telafer'de Türkmen kardeşlerimiz ikiye bölündü. Bir kısmı Şii, bir kısmı Sünni. Orada mezhepler çatışması var, biz bunu istemiyoruz. Telafer'e sesleniyorum: İslam'da birleşin. Suriye ve Irak'ta bekamızı tehdit eden hiçbir gelişmeye seyirci kalmıyoruz, kalmayacağız."

Işık: ABD tavrını değiştirmeli

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Rakka operasyonunda YPG'ye alternatif olduğunu söyledi.

Muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu bünyesinde yeterli güç oluşturulabileceğini belirten Işık, "ABD tavrını değiştirmeli" dedi.

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