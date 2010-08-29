-ERDOĞAN: MEMURA GREV HAKKI HİÇ MESELE DEĞİL KONYA (A.A) - 28.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Memura grev hakkı vermek hiç mesele değil. Eğer bu düşüncelerinizde muhalefet olarak samimiyseniz, hemen 12 Eylül'den sonra gelin oturalım. Memurlar ile işçileri birleştirelim, bunları çalışanlar yapalım. Zaten batıda bizim gibi olan yok. Ve bu çalışanlara grev hakkını verelim ama lokavtı da ihmal etmeyeceğiz'' dedi. Japon Parkı'nda Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen iftarda bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ordu'da konuşma yaptığı sırada kendisi ile ilgili olarak ''Ne yaptı burada?'' dediğini anımsatarak, ''Sırtını da Karadeniz Sahil Yoluna dönmüş. Hitap ettiği kitlenin içlerinden bir tanesi cesur olarak çıkmış, 'Arkandaki sahil yoluna bak' demiş. Çünkü o Karadeniz Sahil Yolunun 15 senede yüzde 35'ini yapmışlardı. Biz geldik, yüzde 65'ini şu süre içinde yaptık. Hamdolsun bitirdik. Göz var ama görmüyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''muhalefet partilerinin memura grev hakkı vermeyen bu Anayasa Paketine hayır'' dediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Memura grev hakkı vermek hiç mesele değil. Eğer bu düşüncelerinizde muhalefet olarak samimiyseniz, hemen 12 Eylül'den sonra gelin oturalım. Fazla bir şeye gerek yok. Memurlar ile işçileri birleştirelim, bunları çalışanlar yapalım. Zaten batıda bizim gibi olan yok. Ve bu çalışanlara grev hakkını verelim ama lokavtı da ihmal etmeyeceğiz. Bunu sendikalara da önerdim. Oturalım, bunu değerlendirelim, konuşalım. Fakat koltuklarından korkuyorlar. Biri 'evet' diyor, diğeri 'hayır' diyor. İşçi memur sendikası olmasın, çalışanlar sendikası olsun. Biz buna varız. Bununla ilgili yasal düzenleme fazla vakit almaz. Bu kadar açık konuşuyorum.''