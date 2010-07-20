-ERDOĞAN, MEMUR SEN HEYETİNİ KABUL ETTİ TBMM (A.A) - 20.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki kanfederasyona bağlı bazı sendikaların genel başkanlarını kabul etti. Erdoğan'ın TBMM'deki makam odasında gerçekleşen görüşme, 1.5 saatten fazla sürdü. Tamamında Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın, son bölümünde Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'in de yer aldığı basına kapalı görüşmeden sonra açıklama yapan Gündoğdu, Anayasa değişiklik paketinde memurların ''toplu sözleşme'' hakkının yer alması nedeniyle Başbakan Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi. Gündoğdu, hizmet kollarının sorunlarını, geçen yıl ''kriz bahanesiyle'' yapılmayan ek ödemelerle, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki isteklerini dile getirdiklerini kaydetti. Gündoğdu, ''Milletimize çağrımız; anayasa değişlik paketine 'evet' deyin'' şeklinde konuştu.