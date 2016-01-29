Erdoğan, memleketi Rize'yi yazdı: Görmemişseniz, hayatınızda büyük bir eksiklik var demektir

Rize’nin Güneysu İlçesinde doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyet gazetesinin Karadeniz eki için “Rizeli Olmak” başlıklı bir yazı kaleme aldı. "Hemşehrilerinin adeta Evliya Çelebi gibi olduğunu, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına dağılsalar da asla köklerinden kopmadıklarını" yazan Erdoğan, “Rize’yi yeni ve daha büyük hizmetlerle buluşturmanın çabası içinde olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tarihi, coğrafyası ve insanıyla başlı başına bir marka olan Rize’yi görmemişseniz, hayatınızda büyük bir eksiklik var demektir” yorumunda bulundu.

okur53.com'da yer alan habere göre, Erdoğan'ın yazısına ilişkin Milliyet'in ekinde yer alan özel sayfa şöyle: