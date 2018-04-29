Erdoğan: Mehmetçik ve ÖSO'dan 20 şehidimiz var, 484 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda 484 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve ÖSO'nun (Özgür Suriye Ordusu) ise 20 kaybı olduğunu açıkladı.

Erdoğan, harekat kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı Burseya Tepesi'nin de düşmek üzere olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Mücadele İdlib'le sürecek" dedi:

"Bak dokuzuncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. 'Sayı kaç oldu' dedim. '484. İnşallah biraz sonra Buseyra Tepesi'ni de düşüreceğiz' dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor.

"Bunlar zannediyordu ki, bu PKK'sı, DEAŞ'ı, FETÖ'sü, PYD'si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler.,

"İdlib ile sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep'ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Bak Azez'dekiler Mehmetçik geldi diyorlar.

"Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek."

Stratejik bir konumu olduğu öne sürülen Burseya Dağı'nda yeniden şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor.

Burseya'nın hem karadan hem havadan bombaladığını aktarıyor.

Harekat kapsamında daha önce de bu dağda çatışmalar yaşanmıştı.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin YPG'ye yaklaşımını değerlendirirken, 'Türkiye'nin bundan sonra sadece sözlere bakmayacağını' belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü brahim Kalın Cumartesi günü, ABD'nin bundan sonra YPG'ye silah vermeyeceğini teyit ettiği açıklamasını yapmıştı.

Bozdağ ABD'nin bu konudaki sözlerini daha önce tutmadığını söyledi:

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

"Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir."