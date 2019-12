Erdoğan: Mehmet Metiner ve Orhan Miroğlu'na neden sahip çıkmıyorsunuz

T24 -

AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıkmalar yaptı. Erdoğan, 8 yıldır hizmette kendileriyle rekabet edemeyenlerin ve edemeyeceğini anlayanların ''korku kampanyaları üzerinden kendilerine bir egemenlik alanı oluşturma gayretine girdiklerini'' ifade etti.





''CHP, MHP, BDP ortak bir dil, ortak bir söylem oluşturarak, arkalarına bazı destekçilerini, yandaşlarını da alarak, Türkiye sanki bir korku tünelindeymiş, Türkiye'ye sanki korku hakimmiş, bir korku imparatorluğu kuruluyormuş gibi koro halinde kampanya yürütüyorlar" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:





"Tamamen yargı tasarrufundaki bazı olaylardan yola çıkarak sanki Türkiye'de haklar, özgürlükler, demokrasi, tehdit ve tehlike altındaymış gibi bir atmosfer oluşturmaya, bununla da kendi kitlelerini güya korkutmaya çalışıyorlar. Zira kendi ayaklarının altındaki kilimlerin de kayacağından endişe ediyorlar.''





Erdoğan, bu kampanyaların bayat olduğunu vurgulayarak, "1960 öncesinde merhum Adnan Menderes ve hükümetine uygulanmış son derece sanal, gerçek dışı ve bayat bir kampanyadır'' dedi. Erdoğan, ''CHP'nin tıpkı bugün olduğu gibi 1960 öncesinde de halkı sokak sokak direnmeye çağırdığını, sokakları ve Parlamentoyu kışkırttığını, medyayı da arkasına alarak müdahaleye zemin hazırladığını'' söyledi.





CHP'nin o dönemde ne gibi kampanyalar yaptığını dönemin gazeteleriyle ve belgelerle ortaya koyacağını anlatan Erdoğan, ''27 Mayıs müdahalesinin daha ikinci gününde CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü, kendisini arayan müdahalecilere 'Büyük bir iş yaptınız, başarınıza yardımcı olmak için asıl ben sizin emrinizdeyim' diyecek kadar müdahaleye sevinmiş, alkış tutmuş, selam durmuştu. 1960 ve öncesinde atılan manşetleri, yapılan yorumları CHP'nin çağrılarını alın, işte bugünkülerle şöyle bir karşılaştırın, arada hiçbir fark göremeyeceksiniz, aynı'' şeklinde konuştu.











Darbeye alkış tutan jakobenler





Erdoğan, ''sivil diktatörler, korku siyaseti, sansür'' gibi kavramların aslında bugün ortaya çıkmadığını, ''1960 ve öncesinde, 1980 ve öncesinde, 28 Şubat ve öncesinde ortaya çıkmış, gerektiği zaman fırına sürülmüş kavramlar olduğunu'' söyledi.





Başbakan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





''Bu yaygarayı yapanlar darbecilerin aslında işbirlikçileridir, sivil uzantılarıdır ve amaçları da hak ve özgürlükleri geliştirmek değil, özgürlükleri yok sayan vesayetçi anlayışı hakim kılmaktır. Darbe olunca alkış tutan bu jakobenler, aynı zamanda darbe öncesinde de darbe şartlarını oluşturmak için bizatihi gayret göstermektedirler. Darbe şakşakçılarının, darbe koşullarının oluşması için işbirlikçilik yapan bu statüko muhafızlarının söylemlerine siz aldırmayın, benim sevgili milletim aldanmasın. Onların özlemi ileri demokrasi değil, vesayet rejimidir. Onların amacı özgürlükleri hakim kılmak değil, yasakların varlığını devam ettirmektir. Onların korumaya çalıştığı milletin iradesi değil, güç odaklarının çıkar düzenidir.''





Bundan sonra millet iradesine kastetmek isteyenlerin, AKP'nin boyun eğemeyen dik duruşunu karşılarında bulacaklarını belirten Erdoğan, ''Bundan sonra darbeye tevessül etme gayreti içerisinde olanlar aziz Türk milletini karşılarında bulurlar'' dedi.







Sokağı dağı gösterirler





CHP'nin önceki Genel Başkanının irtica üzerinden korku siyaseti takip ettiğini, şimdiki Genel Başkanın da faşizm iftiraları üzerinden aynı siyaseti takip ettiğini belirten Erdoğan, "Korku siyaseti bu CHP'nin genlerine işlemiştir'' diye konuştu.





Demokrasi içinde mücadele edemeyenlerin, demokrasi dışı güçlerden medet umduklarını belirten Erdoğan, ''Bunlar seçime 4 ay kalmış olsa da sandıktan medet umamaz. Sokağı, dağı gösterirler'' dedi.









Soner Yalçın'ın tutuklanması





Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Buradan BDP'ye açık açık soruyorum, gazeteci yazar Orhan Miroğlu'na yönelik tehditler faşizm değil de nedir? Gazeteci yazar Mehmet Metiner'e yönelik ortaya çıkarılan suikast planları basına, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne aleni bir tehdit değil de nedir? Son günlerde Odatv ile ilgili bu kadar sahip çıkma gayreti içerisinde olan yazılı ve görsel medyanın temsilcileri niçin Mehmet Metiner, Orhan Miroğlu için kalkıp da kaleminizi, dilinizi konuşturmuyorsunuz? Odatv'nin şu anda yargılananları yazılarından, düşüncelerinden dolayı değil başka bir eylemden dolayı takip altındadır ve bunu yapan yargı.''







BDP'ye Şivan Perver göndermesi





Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:





''Sadece türkü söyleyen, acılarına ağıtlar yakan, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ezgisini dünyaya duyuran, sadece ve sadece insanlık için feryat eden bir sanatçıya, Şivan Perver'e yönelik tehditler, bizatihi hıyanet, bizatihi ihanet, bizatihi faşizm değil de nedir? Oysa Şivan Perver, toprağına sesleniyor, vatanına sesleniyor, kardeşlerine sesleniyor ve diyor ki 'İnan ki seni özledim, barış güvercinine sor, dosta ahbaba sor, hapishane duvarlarına sor, onlar sana doğruyu söylesin. Baharın rengine sor, şu ağaçtaki güle sor, ben seni çok özledim, inan ki seni özledim' Bu dizeleri dile getirecek kadar yüreği yanık, toprağına vatanına, kardeşlerine bu kadar hasret içinde gönlünün derinliklerinden 'İnan ki seni özledim' diye haykıran bir sanatçıyı tehdit etmek, Kürtlerin, sadece Kürtlerin değil insanlığın sesini kesmek değil de nedir?"







Diktatörü görmek için aynaya bakın





Erdoğan, ''Aynı şekilde MHP, Genel Başkan başta olmak üzere partiden mikrofon başına, kamera karşısına geçen her yönetici, ilk kelimeden son kelimeye kadar kontrolsüz, izansız, insafsız şekilde küfrediyor" dedi.





Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:





''Bir yandan özgürlüklerin baskı altına alındığını söylüyorlar, bir yandan korku siyaseti diyorlar, diğer yandan sistematik şekilde hakareti, milleti, hükümeti korkutmayı bir siyaset tarzı olarak benimsiyorlar. Bu ülkenin Başbakanına, bakanlarına, hatta ailelerine dil uzatacaksın, bu ülkenin bürokratlarını 'burnunuzdan fitil fitil getireceğim' diyerek külhanbeyi ağzıyla korkutacaksın, sonra da çıkıp Hükümeti korku siyasetiyle itham edeceksin. Aynaya bakın beyler, aynaya. Eğer diktatör görmek istiyorsanız da aynaya bakın, 'Mübarek' bir yüz görmek istiyorsanız da yine gidin, aynaya bakın. Durum çok açık, net ortada.





Bizi bazı diktatörlere benzetenlere ben soruyorum. Defalarca seçime girdiniz, defalarca kaybettiniz, defalarca partinizin oylarını düşürdünüz, ikinci, üçüncü parti oldunuz, baraj altında kaldınız, yine de o koltuğu terk etmediniz. Mısır'ı biz mi örnek alacağız yoksa asıl siz mi örnek alacaksınız? Yapıştınız kaldınız, gidemiyorsunuz. Ben her seçim öncesinde çıktım, samimiyetle, açık yüreklilikle söyledim. 'Partim ikinci parti olursa derhal Genel Başkanlığı bırakırım' dedim, siz bunu söyleyemediniz. Gittiniz 8 ay sonra tekrar geldiniz. O koltuklarınızı, o makamlarınızı bırakıp gidemediniz. Allah aşkına, Mısır'ı, Tunus'u örnek alacak acaba ben miyim, yoksa siz misiniz? Tunus'ta, Mısır'da 30 yıldır sıcak koltuklarından bir türlü kalkamayanlar, halkın haykırışlarıyla nihayet kalktılar. Peki siz halkın mesajını ne zaman okuyacaksınız? Siz ne zaman sandıklara kulak vereceksiniz? Siz acaba ne zaman, hangi durumda o koltukları ehline teslim edeceksiniz?"







Medyaya eleştiri





''Acaba Anayasa'da, anayasalarda medya patronlarının, medya mensuplarının dokulmaz olduğuna dair bir hüküm var da bizim bundan haberimiz mi yok?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi:





"Medya kuruluşları her şeyden muaf mıdır, vergiden, her türlü suçtan muaf mıdır, onlar sorgulanamaz mı, yargılanamaz mı? Maalesef bu yaygaraya hiç üzerine vazife olmadığı halde hariçten birileri de inanıyor ve görüş bildiriyor. Türkiye'yi tanımaz, bilmez. Ne nedir? Hangi yasa var? Hiç haberi olmaz. Orada hemen bir tuzağa, tezgaha gelir, kalkar açıklama yapar. Dur ya önce bir araştır, sor nedir, yargı burada ne yapacak, hangi neticeye varacak bunu bir öğren, işte buna acemi elçilik denir.''







Çetelere hayırlı olsun





Başbakan Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın Arap kadınlara yönelik sözlerini eleştirdi. Erdoğan, şunları söyledi:





"Kardeş Arap halklarının kadınlarına en ağır şekilde hakaret eden, ırkçılığın, ayrımcılığın en korkunç derecesine ulaşmış milletvekillerinizle ilgili ne işlem yaptınız? Siz sadece belli kalıplar içerisinde olan kadınlara mı saygı duyuyorsunuz? Siz kendi gönül dünyanızdaki belli kadınlara mı saygı duyuyorsunuz? Dünyanın bir diğer ucundaki, Afrika'daki, ne bileyim Etiyopya'da, Kenya'da, Zimbabwe'deki kadınlar saygı duyulacak kadınlar değil mi? Onları farklı mı değerlendiriyorsunuz?

Hanımefendi dava açacakmış... Siz torna mamulü bayan mı arıyorsunuz?"







Bunları hatırlattıkları zaman Kılıçdaroğlu'nun da ''Irak, Bağdat'' dediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Ben de diyorum ki hodri meydan! Buradan, Ankara'dan Irak adına konuşmayın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa gidin Bağdat'ın sokaklarına, Basra'nın sokaklarına, Kerkük'ün, Musul'un sokaklarına, Erbil'e git, Süleymaniye'ye git, 'AK Parti' deyin orada. Orada Türkiye deyin, orada ay yıldızlı Türkiye bayrağını gösterin. Ondan sonra gelin burada, Ankara'da bizi eleştirin.

Siz, elinizde üye kayıt fişi Ergenekon örgütünü aramayı bırakın da gidin yurt dışında Türkiye'nin itibarını görün, yaşayın. Şuna bak yahu... Türkiye'nin kanını emen, enerjisini tüketen bir örgüte üye olmak istediğini pervasızca söylüyor. Ardından utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan bizi, partimizi, hükümetimizi sivil diktatörlükle, baskı ile, korku siyaseti ile itham ediyor.





Danıştay'ın 2. Dairesi'ne git orada aradığın örgütün izlerini bulursun. 'Nerede, gösterin bana gideyim üye olayım' diyor. Git Danıştay'ın 2. Dairesi'ne orada gör. Diyarbakır'ın karanlık sokaklarına git, bir gece vakti ensesine kurşun sıkılanların izinde aradığını bulursun. Çorum'a git, Sivas'a git, Kahramanmaraş'a git, Gazi Mahallesi'ne git, kanlı 1 Mayıs'ın yaşandığı Taksim'e git oralarda aradığının izlerini bulursun. Orada zaten onların üye kayıt büroları var. Hemen orada seni kaydederler. Hiç birini yapamıyorsan Dersim'e git. Benim oradaki kardeşlerime sor, akrabalarına sor onlar sana anlatırlar. Eski genel başkan avukattı, yeni genel başkan işi üyeliğe kadar götürdü. Anamuhalefet partisinin genel başkanının bir örgüte üye olma arzusu karşısında vatana, millete hayırlı olsun diyemiyorum. Çetelere, mafyaya, karanlık süç örgütlerine hayırlı olsun diyorum.''