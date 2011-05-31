-ERDOĞAN: MEĞERSE EŞKIYA HOPA'YA DA İNMİŞ TRABZON (A.A) - 31.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Zira ben Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya Hopa'ya da inmiş. Eli taşlı eşkıyalar oraya da inmiş. Ve ne yazık ki taşlarla araçlarımıza saldırdılar'' dedi. Erdoğan, partisince Ata Park'ta tarihi surların bulunduğu mevkide düzenlenen mitingde, Türkiye'nin tarihinde üç büyük dönüm noktası olduğunu belirtti. Erdoğan, kendilerini her zaman bağrına basan, her zaman hasretle, muhabbetle, samimiyetle kucaklayan bu harekete, bu davaya yüreğini, gönlünü, kalbini koymuş Trabzon'u, Trabzonluları selamlayarak, ''Sizi fazla beklettim, hakkınızı helal edin. Zira ben Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum. Meğerse eşkıya Hopa'ya da inmiş. Eli taşlı eşkıyalar oraya da inmiş. Ve ne yazık ki taşlarla araçlarımıza saldırdılar'' dedi. ''Enteresan CHP'nin devasa bir pankartı yanında kimler iş tutuyor, bilmenizi istiyorum'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Tek yol sokak diyor, tek yol devrim diyor. Altındaki imza 'halk evleri' diyor. Değerli kardeşlerim CHP'nin yanında böyle bir pankartın asılmasına göz yummasının ne anlama geldiğini Hakkari'de gördük. Orada da BDP'lilerin eline CHP bayrakları verdiler. İçeride bir tane Türk bayrağı var mıydı, yoktu. Defalarca görüntüleri inceledim, seyrettim. Ah benim hemşehrilerim. Bu CHP, bu Kılıçdaroğlu ve ekibine 12 Haziran'da hesap sormaya var mıyız? 12 gün kaldı, çok çalışacağız. Bak, kimler kimlerle dolaşıyor görelim. Orada bakıyorsun CHP, BDP el ele, geliyorsun batıya Orta Anadolu'ya bakıyorsun CHP, MHP, BDP el ele. Bunlar aynı şeyi referandumda yapmadı mı? Referandumda CHP'si, MHP'si, BDP'si, TKP, Halk Evleri, illegal örgütler el ele vermedi mi? Şimdi aynı şeyleri yapıyorlar. Hedefte AK Parti var. Fakat AK Parti kimin şahsında var, milletin şahsında var. Çünkü bizim rotamızı çeteler çizmedi, millet çizdi, millet. Biz Trabzon ile aslında acılar üzerinde konuşmak istemeyiz. Aracılar üzerinden konuşmak istemiyiz. Biz Trabzon ile doğruları konuşuruz, düz konuşuruz, dobra dobra konuşuruz, gönül birliği ile konuşuruz.'' -''TRABZONSPOR İLE İLGİLİ BİR DEDİKODU...''- Başbakan Erdoğan, bu ara bir dedikodu gittiğini belirterek, ''Duydum tabii, inanmadım ama çok rahatsız oldum. Onu ben dedim ya sözüm açık, çünkü bunun spekülasyonları, dedikoduları kimin yaptığını da biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Nedir o kardeşlerim? Trabzonspor ile ilgili bir dedikodu. Ve güya Fenerbahçe'yi ben şampiyon yapmışım. Ve bazı gençleri sokaklarda yürütüyorlar. Onlar belli zaten. Şu partili, bu partilidir dememe gerek yok, ama siz anlarsınız. Sevgili kardeşlerim bakınız bir tane pankart açmışlar, 'Biz Fenerbahçeli Başbakan istemeyiz'. Biz siyasi parti değil, takım tutma olayı farklı bir şey, çocukluktan beri tutmuşuz gelmişiz'' dedi. Damadının Trabzonsporlu, torunlarının Trabzonsporlu olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Benim evimde böyle sıkıntı yok. Eşim benim Beşiktaşlı. Ne yani şimdi eşimimi boşayacağım. Böyle bir saçmalık olur mu? Bunu siyasi istismar malzemesi yapıyorlar. Ben Rizeliyim. Rizespor şampiyon olamadı, ben bu kadar kudretliydim de bu işlere karışıyordum da o zaman Rize'yi çıkarırdık Süper Lig'e, öyle mi? Ne oldu? Ordu çıktı. Hakkıydı vurdu vurdu aldı. Ben de biraz sonra Ordu'yu tebrik edeceğim. Ben Kasımpaşa'da doğdum, büyüdüm. Kasımpaşa Süper Lig'den düştü. Bu işlere karışsaydım Kasımpaşa'yı düşürmezdik. Böyle saçmalık olur mu? Bizimle aramızı açmaya çalışan bu gafillere ne olur 12 Haziran'da sandıkta gelin bir ders verin. Kalkmış değerli kardeşlerim günlerdir futbol üzerinden siyaset yapıyorlar. Sen MHP'nin adayı veya adayları siz kalkıp da Trabzon'a ne yaptığınızı anlatın. Trabzonspor'a ne yaptığınızı anlatın. Kardeşlerim Allah aşkına şu anda biz Trabzon'a şurada kısa süre içerisinde iki adet uluslararası organizasyon aldırdık. Birileri burada Trabzon şampiyonluğunu kaybetsin de bunu hükümet aleyhine kullanalım diyerek ellerini ovuşturdular. Trabzonspor kupayı kaldıramayınca ellerini ovuşturanlar adeta bayram ettiler. Bugün de futbolu istismar ederek buradan kendilerine rant devşirmenin gayreti içine giriyorlar. Hiç kimse benimle Trabzon'un, Trabzonspor'un arasına giremez.'' -''AVNİ AKER RESTORASYON EDİLECEK''- Trabzonspor'un tesislerini üç kez gezdiğini, ama Fenerbahçe'ye bir kez gitmediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Bak bunu da söyleyelim. Fenerbahçe'nin Başkanı gelmiş Alex ile beni ziyaret etmiş, eder. Ben bu ülkenin Başbakanıyım. Arkasından Trabzon'un başkanı randevu talep etti, bir hafta sonra onlara randevu verdim. Onlarla oturup konuştuk. Biliyorsunuz Avni Aker Stadı Şampiyonlar Ligi oynanmasına müsait değil. Onun için restorasyon gerekiyor. Dediler ki 'Sayın Başbakanım bize destek'. 'Ne lazım?' dedik. '6 trilyona ihtiyacımız var' dediler. Daha son maç oynanmamış. 'Tamam yaparız' dedik, 6 trilyon desteğin sözünü verdik. Avni Aker restorasyon edilecek. Aksi halde Şampiyonlar Ligi bu statta oynanamaz, başka yerde oynanır, ama artık burada oynanacak.''