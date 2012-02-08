-Erdoğan, Medvedev ile telefonda görüştü ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Dimitriy Medvedev'e, mevcut Suriye yönetiminin inandırıcılığını ve meşruiyetini tümüyle yitirdiğini söyledi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan ile Medvedev'in akşam saatlerinde Suriye'deki son gelişmelerle ilgili olarak telefonla görüştüğü belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye konusunda karar alınamamasından, konuya ilişkin karar tasarısının veto edilmiş olmasından duyduğu üzüntü ve endişeyi Medvedev'e ifade ettiği belirtilen açıklamada, Erdoğan'ın, Suriye'de toplam can kaybının 7 bini aştığına, sivil halka yönelik şiddetin bugün de sürdüğüne işaret ettiği bildirildi. Erdoğan'ın akan kanın ivedilikle durdurulması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Mevcut Suriye yönetiminin inandırıcılığını ve meşruiyetini tümüyle yitirdiğine değinen Sayın Başbakanımız söz konusu ülkede yaşanan olaylar karşısında herkesin vicdani sorumluluğu bulunduğuna da dikkati çekmiştir. Sayın Başbakanımız, Suriye'de istikrar ve barışın sağlanması için Türkiye ve Rusya'nın eşgüdüm ve istişare içinde çalışmalarında yarar gördüğünü ifade etmiştir. Görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının Suriye konusunda temas halinde olmaları, istişare için bir araya gelmeleri hususunda mutabakat sağlanmıştır.''