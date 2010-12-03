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Politika

ERDOĞAN MEDVEDEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

03 Aralık 2010 00:09

-ERDOĞAN MEDVEDEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın Rusya'da düzenlenecek olmasından dolayı, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'i arayarak kutladı. Başbakan Erdoğan, Medvedev'e Rusya'nın örnek bir organizasyon gerçekleştireceğinden emin olduğunu söyledi. Medvedev de bu büyük organizasyonda, Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan da ''Altyapı ve organizasyon konusunda ciddi bir deneyimimiz oluştu. Bunu Rusya'da değerlendirmeye hazırız'' dedi. Medvedev, Başbakan Erdoğan'a telefon etmesinden dolayı teşekkür etti.

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