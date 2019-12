-ERDOĞAN: MECLİS'İN ÇALIŞMASINA YASAL MANİ YOK KÜTAHYA/ŞAPHANE (A.A) - 03.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ''Biz bu ülkede milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize yan bakanlara düz bakamayız'' dedi. Başbakan Erdoğan Kütahya'nın Şaphane ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada, milletin kendilerine sorumluluk verdiğini, bugüne kadar nasıl millete mahcup olmadılarsa, bundan sonra da mahcup olmayacaklarını ifade etti. 19 Mayıs'ta Simav'da yaşanan depremde 2 kişinin ebediyete intikal ettiğini, yaralıların tedavisinin yapıldığını, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini kaydeden Erdoğan, Simav merkezde 2 ilköğretim okulu, 2 meslek lisesi, imam hatip lisesi ve vakıf eseri olan camilerin restorasyonunun yapılacağını belirtti. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Önceliklerimizi biliyorsunuz, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, bunlar bizim önceliklerimiz. Altyapı önceliklerimiz. Bu süreç içinde bu konulara çok önem verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bütün arzumuz, modern kentleşmenin gereğini yerine getirmek. Şu anda buraya bir yol meselesi var. İnşallah bunu da bizzat kendim takip etmek suretiyle halledeceğiz. Bu bölgede biz emanetçiyiz, işin sahibi sizsiniz. Siz bize emanet verdiniz, biz bu emanete layık olmaya mecburuz. Bu ülkenin esas sahibi millet olarak beraberiz bugün. Eğer Türkiye Ocak, Şubat, Mart aylarında, yılın ilk çeyreğinde dünyanın büyümede birinci ülkesi olmuşsa, bunu beraber başardık. Çin'i, Arjantin'i geçerek Türkiye birinci oldu. Rastgele olmadı, beraber çalıştık, yolsuzluklar ortadan kalktı.'' Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin 100 kilometre yol yapıldığını, AK Parti iktidarında yapılan bölünmüş yol uzunluğunun 13 bin 600 kilometre olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, 3 ilin uluslararası havalimanına kavuşacağını, buralara her tür ve büyüklükteki uçakların inebileceğini ifade etti. Bunların ihalesinin yapıldığını, her şeyin tamam olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu ülkeye çağ dışı bir yapı yakışmaz, çağdaşlık yakışır, modern bir ülke olmak yakışır. Onun için ilk adımımız eğitim. Şimdi FATİH projesini ortaya koyduk, ihaleyi Kabine açıklandıktan sonra yapıyoruz. Elimizdeki kitapları elektronik kitapla değiştiriyoruz. Yavrularımız tüm Türkiye'de ellerinde bu elektronik kitapla gezecek. Amerika'da George, Mary, onlar yavrularına bunu veriyor da biz niçin veremeyelim? Bizim neyimiz eksik? Okullarda bilim teknoloji sınıfları kurmak bize nasip oldu, biz kurduk, onlar kuramadı. 165 üniversite var Türkiye genelinde. Üniversite olmayan ilimiz yok. Eğer çağ atlamaktan bahsediyorsak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmayı konuşuyorsak, 'Gazi Mustafa Kemal bunu dedi' diyorsak, kusura bakmayın bu lafla olmaz, icraatla olur. Bu icraatı yapmak da AK Parti iktidarına nasip oldu. Kararlılıkla da yapıyoruz, yapacağız. Biz göreve geldiğimizde 10 öğrenciden 1'i üniversiteye gidiyordu. Şimdi 10 öğrenciden 6'sı gidiyor. Burslara müracaat eden hiçbir öğrenci geri çevrilmedi. Ya burs aldı ya da kredi aldı. Biz ne için varız? Sizin için varız. Kararın sahibi kim? Millet. Milletin evladına siz bunu verebilirsiniz, eğer birilerine peşkeş çekmezseniz. Biz bunu yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Başarılı bir şekilde devam edeceğiz.'' -GÜNDEMİ BELİRLENEN DEĞİL, GÜNDEMİ BELİRLEYEN TÜRKİYE- Türkiye'de halkın, aradığı iktidarı bulduğunu söyleyeceğini, yüzde 50 oyu bunun için verdiğini kaydeden Başbakan Erdoğan, ''(Hadi git mecliste çalış) diyen bir millet var, ama millet 'Meclise git, çalış' dediği halde meclise gelip çalışmayanlar da var. Bu insanlar hangi yüzle gidip maaş alıyorlar orada? Maaş kime verilir, çalışana verilir, çalışmayana maaş verilir mi?'' diye konuştu. Erdoğan, bazı parti mensuplarının ''Başbakan bu konuda bize yardımcı olsun'' dediklerini dile getirerek, şunları ifade etti: ''Başbakan sana antidemokratik talebin için mi yardımcı olacak? Neymiş, 'Onları millet seçti, oraya gönderdi.' Millet onları seçip göndermedi, sen partinin amblemini koydun. Eğer millet seçti diyorsan, bağımsız girsin. Bağımsız gelenler var, onların da bu ülkede yasal sıkıntıları var. Yasal sıkıntıları bildikleri halde yasaları delmek için gönderdiler. Biz bu ülkede milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize yan bakanlara düz bakamayız. Bunu herkes böyle bilir. Eğer bundan dolayı Tayyip Erdoğan'a ve ekibine 'Çok milliyetçi oldu' diyorlarsa, evet ben bu anlamda milliyetçiyim. Çünkü bu mücadele kolay verilmiyor. Bu millet birbirine düşman hale getirilmek isteniyor. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Bizde Türk'ü Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnak'ı, Roman'ı, böyle bir ayrım yok. Bu anlayışla insana bakmak zorundayız. Bir olacağız, beraber olacağız. 2023'te dünyanın ilk on ülkesinden bir tanesi de Türkiye olacak. Göreve geldiğimizde Türkiye 26. sıradaydı, şimdi 17 sırada. Büyüyoruz, daha iyi olacağız. Artık gündemi belirlenen değil, gündem belirleyen bir Türkiye var. Meclise gelirler, gelmezler, hiç bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şey, biz gerektiğinde orada 24 saat çalışırız, Meclisi çalıştırırız. Meclisi çalıştırmamaya kimsenin gücü yetmez, bunu da bilin. Yasal olarak hiçbir mani yoktur. Gelip o yemini yapacaklar, çünkü bunların her zaman işi blöf. Bu da o blöflerden biri. Dürüst olmak başka bir şey. Siyasette dürüst olana millet hep dürüst yaklaşıyor. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.'' Başbakan Erdoğan daha sonra Pazarlar ilçesine geçti ve orada da konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşmada da ''Bunlar Silivri'de bulundukları yere tünel kazdılar, o tünelde çalışıyorlar. Biz ise milletin gönlüyle aramıza bağ kurduk, aramızdaki fark bu'' dedi.