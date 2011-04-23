-ERDOĞAN: MECLİS ÜLKEMİZİN VİCDANI VE AKLIDIR ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Yüce Meclisimiz, geçmişte nasıl ki bu ülkenin istiklalini sağlamış ve istikbalini yeşertmişse bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynağı olarak yarınlarımızı parlak kılmaya ve güçlendirmeye devam edecektir. Meclis, ülkemizin vicdanını ve aklını temsil etmektedir'' dedi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğu 23 Nisan gününün, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalarından biri olarak anılacağını vurgulayan Erdoğan, TBMM'nin, istiklal mücadelesinin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğduğunu ve milli birliğin, milli mutabakatın, milli egemenliğin en somut tecellisi olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu birlik ve beraberlik sayesinde milli mücadelede zafere ulaşıldığını, işgal altındaki toprakların yeniden özgürlüğüne, bağımsızlığına kavuştuğunu belirtti. Bununla birlikte, Türk milletinin önünde yepyeni bir ufuk açıldığını ve bu sayede yeni bir rota, yeni idealler ve yeni hedefler doğduğunu kaydeden Erdoğan, bu ideal ve hedeflerin ilk adımı olarak, ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' ilkesine dayalı, demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temellerinin atıldığını ifade etti. -''ÇOCUKLARIMIZ HEPİMİZİN GELECEĞİDİR''- TBMM'nin, bugün de milli egemenlik anlayışı içinde, Türk milletinin taleplerini hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: ''Türkiye Büyük Millet Meclisi, aziz milletimizin siyasi varlığının hem kalbi hem de beyni mahiyetindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizin vicdanını ve aklını temsil etmektedir. Meclisimiz, bilhassa çocuklarımız adına barış dolu, aydınlık bir geleceğin mimarlığını yürütmeyi sürdürecektir. İşte bu nedenle 23 Nisan'ın aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutlanması da son derece manidardır. Çocuklarımız hepimizin geleceğidir. Ben bu vesileyle ülkemizin ve dünyamızın geleceğinin, çocuklarımızın gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa edecek, dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır.''