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Politika

Erdoğan, Meclis’teki 23 Nisan törenine katılmayacak

Erdoğan, Meclis’teki 23 Nisan törenine katılmayacak

21 Nisan 2020 22:46

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de kuruluşunun 100. yılına özel düzenlenecek 23 Nisan törenine katılmayacağını açıkladı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız locadan izliyordu, yine bulunduğu yerden izleyecektir. Kendisinin bir konuşması zaten yok" dedi.

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