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Ekonomi

Erdoğan: MB Başkanı Başçı'nın faiz yaklaşımını olumlu bulmuyorum

Erdoğan: Umarım enflasyonun düşmesine yönelik yeni adımlar atılır ve bu iş çözülür

03 Haziran 2014 16:43

Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın faiz konusuna ilişkin Bakanlar Kurulu’nda yaptığı sunuma dair "Başçı'nın faiz konusundaki yaklaşımını asla olumlu bulmuyorum” dedi.

“Bu konudaki görüşlerimiz kendilerine iletilmiştir” diyen Erdoğan, “Enflasyon açıklandı, bakın enflasyon da düşmüyor. Enflasyonun önümüzdeki aylardan itibaren düşeceği yaklaşımı söz konusu. Temenni ederim ki hemen yeni adımlar atılır ve bu iş çözülür" ifadesini kullandı.

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