Erdoğan: Maşallah nüfusumuz iyi arttı

T24 - Başbakan Erdoğan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın oğlunun nikahında

"Nüfusumuz maşallah iyi bir artış gösterdi. 75 milyona doğru gidiyoruz" diye konuştu.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve eski Başbakanlık

Başdanışmanı Nabi Avcı'nın oğlu İbrahim Can Avcı'nın nikahında şahitlik yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Koru Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, Nabi ve Semra Avcı'nın oğlu İbrahim Can ile Nuriye ve Kemal Gündoğdu'nun kızı Sedef evlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile doktor Hamdi Hızalan şahitlik yaptı.



Başbakan Erdoğan, genç çifte mutluluklar dileyerek, evliliğin uzun bir yolculuk olduğunu, iyi günler kadar kötü günlerin de yaşandığını söyledi.



İyi günler paylaşıldıkça, kötü günler de sabırla göğüslendikçe mutlulukların artacağını vurgulayan Erdoğan, ''Benim biliyorsunuz her yerde bir tavsiyem var. Bu tavsiyemi özellikle tekrar edeceğim. Nüfusumuz maşallah iyi bir artış gösterdi. 75 milyona doğru gidiyoruz. Yeni aldığım neticeye göre, nüfusun yüzde 50'si 30 yaşın altında. Bu nüfusu, genç ve dinamik tutmamız lazım. Ben en az 3 tane diyorum'' diye konuştu.



Torunun tadı ve zevkinin bambaşka olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ''O tadı, tadanlar bilir. Ülkemizin genç, dinamik bir nesle şiddetle ihtiyacı var. Hele hele sizler gibi yetişmiş kardeşlerimiz, inanıyorum ki kalitesi yüksek nesiller yetiştireceklerdir. Bunu başardığımız anda da Türkiye'yi tutana aşk olsun. Her geçen günümüz daha iyi olacak. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, dinimize, insanlığa saygı gösterecek bir nesil. Bunları başaracaksınız, ben buna inanıyorum'' dedi.



Başbakan Erdoğan, aile cüzdanını gelin Sedef Avcı'ya vermesi için şahit Hamdi Hızalan'a uzattı. Hızalan da çifte mutluluklar dileyerek, cüzdanı geline verdi.



Nikaha, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Başbakanlık Başdanışmanı İbrahim Kalın da katıldı.