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Politika

Erdoğan Maliki'yi Türkiye'ye devat etti

Maliki'nin bu davete henüz bir cevap vermediği kaydedildi.

25 Eylül 2012 23:40

 

Başbakan Erdoğan'ın, son dönemde karşılıklı açıklamalarla ilişkilerin gerildiği Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi Türkiye'ye davet ettiği belirtildi.
 
İddianın sahibi olan Iraklı üst düzey yetkili, Maliki'nin teklifi kabul edip etmeyeceğinin henüz netleşmediğini söyledi.
 
Bilindiği gibi Türkiye-Irak ilişkileri son dönemde kritik bir dönemden geçiyor.
 
Türkiye’nin ülkesinde idam cezası alan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'ye kapılarını açması ve Kuzey Irak'tan gelen ham petrolün Türkiye üzerinden transfer edilmesi gibi nedenlerle iki ülke arasında son dönemde gerginlik yaşanıyor.
 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Kerkük ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota veren Bağdat yönetimi, ayrıca hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulunmuştu.

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