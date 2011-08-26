-Erdoğan: ''Malazgirt'le Anadolu'nun kaderi yeniden tayin edildi'' ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Malazgirt savaşı'yla birlikte Anadolu'nun kaderi yeniden tayin edilmiş ve bu mümbit topraklar aziz milletimizin ana vatanı haline gelmiştir. Bu sayede, bu topraklar üzerinde bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir hoşgörü medeniyeti kurulmuş ve de Anadolu asırlar boyunca barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü haline gelmiştir'' dedi. Erdoğan, Malazgirt Zaferi dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Malazgirt Savaşı'yla birlikte Anadolu'nun kaderi yeniden tayin edilmiş ve bu mümbit topraklar aziz milletimizin ana vatanı haline gelmiştir. Bu sayede, bu topraklar üzerinde bütün dünyanın hayranlıkla andığı bir hoşgörü medeniyeti kurulmuş ve de Anadolu asırlar boyunca barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü haline gelmiştir. Bu ideal ve ruh, aynı anlayış içinde günümüzde de Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşatılmaktadır. İnanıyorum ki, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeye devam ettikçe, birbirimizin hukukuna riayet ettikçe, hak ve adaletten ayrılmadıkça, karşılıklı hoşgörüyü yücelttikçe bu topraklar daha nice yıllar barış ve kardeşliğin sembolü olmaya devam edecektir. Aziz milletimiz burada birlik, beraberlik, huzur ve emniyet içinde yaşayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 940. yıl dönümünü kutluyor, büyük komutan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum.''