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Politika

Erdoğan, Makedonya'da da 3 çocuk istedi

Makedonya'da bulunan Başbakan Erdoğan, buradaki Türklere seslendiği konuşmasında, "3 çocuk yapın" dedi.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Makedonya'da bulunan Başbakan Erdoğan, buradaki Türklere seslendiği konuşmasında, "3 çocuk yapın" dedi.

Makedonya ziyaretini sürdüren Başbakan Erdoğan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Vrapçişte'deki Türk okulunun açılışında konuştu.

Ekonominin en büyük kaynağının insan olduğunu, Türkiye'nin de nüfusu artarak büyüdüğünü belirten Erdoğan ekledi:

''Benim Türkiye'den size gönderdiğim haberi biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz, 3 çocuk... Ama 3 standart değil, en az 3... Sizlere özellikle söylüyorum en az 3 tane.''

İki gündür Makedonya'da bulunan Başbakan Erdoğan, Vrapçişte'de TİKA tarafından donatılan Türk okulunun açılışını yaptı. 

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, temaslarında sorunların çözümü için neler yapılması gerektiğine ilişkin muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, "Türkiye artık dünyada gündem belirleyen bir ülkedir" dedi.

"Yıllar yılı ne yazık ki Türkiye'nin gündemi belirlenildi. Türkiye ile ilgili senaryolar yazılırdı. O devir artık geride kaldı" diyen Erdoğan, "Şimdi kararlıyız, inançlıyız ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 9 yıl öncesine kadar Türkiye alan el idi, şimdi veren el... Dünyanın her yerine uzanacağız. Nerede dertli varsa Türkiye oraya da gidecektir. Az veya çok, ama gidecektir. Çünkü veren el, alan elden hayırlıdır'' şeklinde konuştu.


'Komşu iflasın eşiğinde' 

9 yıl önce 3 bin 400 dolar olan kişi başına düşen milli gelirin 11 bin dolara dayandığını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Ama biz nüfus azaltarak büyüyen ülke değiliz. Hem nüfusu artan hem de kişi başına milli geliri artan bir ülkeyiz. Şimdi komşumuz nüfus azaltarak kendini büyük gösteriyordu. Ama görüyorsunuz şimdi iflasın eşiğinde'' dedi.


'3 çocuk yapın'

Başbakan Erdoğan, ''Benim Türkiye'den size gönderdiğim haberi biliyorsunuz değil mi? Ne diyoruz, 3 çocuk... Ama 3 standart değil, en az 3. Sizlere özellikle söylüyorum en az 3 tane'' diye konuştu.

Ataların 3, 5, 7 çocuk yaptığını dile getiren Erdoğan, ''Ekonominin en büyük kaynağı insandır. İnsan yoksa hiçbir şey yoktur. İnsan varsa tüketim var, üretim var. İnsan varsa emek var, istihdam var, sermaye var. Öyleyse dinamik nüfus, bakın şimdi Batı yaşlanıyor. Ve bu şekilde büyümeye devam edeceğiz inşallah...'' şeklinde konuştu.


Hocalara: Ayırım yapmayın

"Buralarda birliğimiz, beraberliğimiz çok önemli" diyen Başbakan Erdoğan, "Hocalarıma sesleniyorum, aman bu işe çok önem verin, bu işte çok gayret gösterin. Arnavutmuş, Türkmüş, aman ayrım yok. Dayanışma içinde olalım, başarıyla götürelim. Şu topraklar üzerinde ayrılık, gayrilik olmasın'' ifadelerini kullandı.


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