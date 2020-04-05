Erdoğan: Maden ocaklarının faaliyetlerini durdurması talimatını verdim

Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Zonguldak'taki maden ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması talimatı verdiği belirtildi.

Sağlık Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının da katıldığı AKP MYK toplantısında maske kullanımı ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi.



Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri ve katılımcılar maske kullanımının tedbirler açısından önemi olduğunu, bu sayede yayılımın azalacağı görüşünü dile getirdi. Erdoğan da, “Vatandaşlarımız sabretsin, bu tedbirlere uyarlarsa yayılımın azalacağına inanıyorum” dedi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, belediye başkanları toplantısında Zonguldak’ta akciğer hastası olan vatandaşların sayısının yoğun olduğunu öğrendiğini söyledi. Zonguldak konusunda hassas olunmasını isteyen Erdoğan, “Burada maden ocaklarının faaliyetlerini durdurması talimatını verdim. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun faaliyetlerini durdurduğunu öğrendim. Özel işletmeler de bir an önce faaliyet durdursun. Yakından takip edin” talimatını verdi.