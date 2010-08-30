-ERDOĞAN: MAÇI FARKLI ALABİLİRDİK. TAKIMIMIZI TEBRİK EDİYORUM ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya basketbol maçını değerlendirirken, ''Bu akşam pota altı mücadelelerde kayıplarımız, oldu. O kayıplarımızı da sayıya çevirseydik, herhalde çok daha farklı, maçı alabilirdik. Takımımızı tebrik ediyorum'' dedi. Maçı izleyen Erdoğan, Ankara Arena'dan ayrılırken gazetecilere maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Rusya'yı 9 sayı farkla yenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, salı günü Yunanistan ile yapılacak maçın da önemli olduğunu söyledi. Gruptan lider olarak çıkmasının şampiyonluğa giden yolda Türkiye'nin işini biraz daha kolaylaştıracağını belirten Erdoğan, maçın ardından milli takım oyuncularını ziyaret ederek kutladığını ifade etti. Başbakan Erdoğan, milli takımın kendi seyircisi önünde, kendi sahasında oynamasının önemli bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Hakikaten basketbolun sevilmeye başlandığı, sevildiği bir dönemde görüldüğü gibi 10 bin kişilik spor salonu tıklım tıklım dolu. Ankara'yı aşıp İstanbul'a gittiğimizde 16 bin kişilik salonun da tıklım tıklım dolduğunu göreceğiz. Bu kadar seyirci önünde inanıyorum ki milli takımımız çok daha başarılı olacaktır, birlik beraberlik içerisinde... Bu akşam pota altı mücadelelerde kayıplarımız oldu. O kayıplarımızı da sayıya çevirseydik herhalde çok daha farklı, maçı alabilirdik. Takımımızı tebrik ediyorum, teknik kadroyu, yöneticileri tebrik ediyorum, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Tüm vatansever milletimin de maçlara ilgisinin artarak devam etmesini diliyorum.'' -''İSTANBUL'DAKİ MAÇI İZLEYECEĞİM''- Bir gazetecinin, ''Milli takımın tüm maçlarını izleyecek misiniz?'' sorusu üzerine Erdoğan, referandum nedeniyle bir kampanya yürüttüklerini, kampanya elverdiği sürece maçları izlemeye çalışacağını söyledi. Başbakan Erdoğan, İstanbul'daki maçı izleyeceğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, ''En çok hangi oyuncuyu beğendiniz?'' sorusunu yanıtlarken, ''Milli takım oyuncularının hepsinin iyi olduğunu'' belirtti ve ''Hidayet, başta sayı yapamadığı için demoralize oldu ama sayı yapmaya başlayınca da gerçek Hidayet'i gördük. Ondan dolayı ayrıca mutlu oldum'' dedi.