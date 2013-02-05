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Politika

Erdoğan Macaristan'a karşılıklı vizeyi kaldırmayı önerdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşen Erdoğan 'vize engelini kaldıralım istiyoruz' dedi

05 Şubat 2013 20:52

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşme sonrasında Erdoğan, ''Askeri alanda işbirliğimiz malum, NATO'da beraberiz. Siyasi alanda işbirliğimizde şu ana kadar AB sürecine yönelik Macaristan'ı her an yanımızda bulduk'' dedi.

Erdeoğan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2015'te 5 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca enerjide dayanışma için de hareket etme kararı aldıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Vize kolaylığı noktasında değerli mevkidaşımın olumlu yaklaştığını görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu konuda ilgili arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, süratle hazırlıkları yapıyoruz, yapacağız ve gerek işadamlarımızın gerek öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, sanatçılarımızın, sporcularımızın vesaire önündeki bu engelleri kaldıralım istiyoruz.''

Macaristan'ın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini belirten Viktor Orban, ''Sürecin donmasına rağmen sürekli destekliyoruz, destekleyeceğiz. Macar vatandaşlara vize uygulamadan Türkiye'ye gidebilmeli. Hırvatistan'dan sonra en çok Macar turisti Türkiye'ye gidiyor. Macar vatandaşlarının önünde engel kalmasın ve vize kolaylığı sağlansın istiyoruz'' dedi.

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