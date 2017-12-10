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Erdoğan: Lozan pekala güncellenebilir, biz anayasayı bile değiştiriyoruz!

"Bu konu biraz takıntı haline gelmiş, bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok"

10 Aralık 2017 14:45

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk kez Yunanistan ziyareti sırasında dile getirdiği "Lozan Antlaşması güncellenebilir" görüşünü yineleyerek  “Gerek görülürse Lozan pekala güncellenebilir. Biz parlamentolarda anayasaları bile değiştiriyoruz. Ama bu konu biraz takıntı haline gelmiş, bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok” dedi. 

NTV’nin haberine göre, Erdoğan Yunanistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.  Lozan Anlaşması’nın sadece Türkiye ile Yunanistan arasında olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Batı Trakya Türklerine tanınan hakların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin Kudüs kararına ilişkin soruları da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “İslam dünyasındaki bölünmüşlük Amerika’nın böyle bir karar almasını kolaylaştırdı. Ama şunu söyleyeyim; "ABD yönetiminin aldığı bu karar, başka devletleri bağlamaz” açıklamasında bulundu.

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