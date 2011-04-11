Erdoğan: Listede adı olmayanlar küsmesin

T24 - AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday listesinin ''son derece hassas bir biçimde, ilgili tüm kesimlerin görüşü alınarak, hakkaniyet, liyakat ve ehliyet ölçüsü gözetilerek hazırlandığını'' söyledi.



Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aday listelerinin hazırlanması sürecinde tüm eksiklerine rağmen diğer siyasi partilerle mukayese edilemeyecek demokratik olgunluk içinde bugüne geldiklerini ifade etti.



AKP'nin ''Türk siyasi tarihinde görülmemiş ölçüde, bugün de hiçbir partide olmayan ölçekte demokratik mekanizmaları, istişare mekanizmalarını işlettiğini, bilimsel yöntemlerden azami ölçüde yararlandığını'' anlatan Erdoğan, kendinin başkanlığını yaptığı üst kurulda sadece kurula gelen isimleri değil, bin 150 kişiyi ve milletvekillerini değerlendirmeden geçirdiklerini belirtti.



Değerlendirme aşamasında tatmin olmadıkları durumlarda ara ve alt komisyonlara tekrar döndüklerini dile getiren Erdoğan, ''Bütün aday adaylarını gündeme getirdik. Tekrar CV'lerine baktık. Yeri geldi il başkanlarımıza döndük veya referanslara tekrar dönerek bilgileri aldık'' dedi.



Erdoğan, gerek alt komisyonların gerekse ara komisyonların bütün aday adaylarıyla birebir mülakatlar gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, ''Bu görüşmeler birebir yapıldığı için çok daha net, tanıyarak, bilerek neticeler gelmiş oldu'' diye konuştu.



Temayül, alt komisyon ve ara komisyon aşamasından sonra kendisinin başkanlığında üst kurul çalışması yapıldığını belirten Erdoğan, kurulda seçim işleri başkanı, teşkilat başkanı, genel sekreter ve siyasi ve hukuki işlerden sorumlu genel başkan yardımcısının yer aldığını kaydetti. Erdoğan, parlamento çalışmalarını en yakından bilen kişiler olarak grup başkanvekillerinin, kadın adayları tanıyabilmek ve kadınların nasıl daha başarılı olacaklarını anlayabilmek için Kadın Kolları Başkanı'nın, genç bir ekibin oluşması için de Gençlik Kolları Başkanı'nın, süreci başından itibaren yakından takip eden Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ın çalışmada yer aldığını söyledi.



Erdoğan, ''Öyle zannediyorum ki diğer siyasi partilerin hiç birinde böyle bir uygulama olmamıştır. Onların da kendine, nevi şahsına münhasır çalışması olmuştur. Bu tür kalburlardan geçire geçire işi bu noktaya getirdik. Yani en az hata payıyla neticeye varalım, istedik. Çünkü biliyorsunuz, hedefimizi büyük koyduk. Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi...'' diye konuştu.



Oluşan listenin ''son derece hassas bir biçimde ilgili tüm kesimlerin görüşü alınarak, hakkaniyet, liyakat ve ehliyet ölçüsü gözetilerek hazırlandığını'' vurgulayan Erdoğan, ''Biz bu listeyle sadece partimizi Mecliste temsil edecek milletvekillerini belirlemiş olmakla kalmıyoruz, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek, Türkiye'ye yeni hizmetler, eserler kazandıracak kadroyu da oluşturuyoruz'' dedi.





