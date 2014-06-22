Erdoğan: Lice'deki bayrak saldırısının arkasında Pensilvanya var

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi Lice olaylarıyla bayrağımıza yapılan o alçakça saldırıyla yeni bir sabotaj girişimi daha başlattılar. Bu haince sabotaj girişimlerinin bazılarının arkasında Pensilvanya çetesi var. Şu anda bayrağımıza yapılan saldırı üzerinden, çözüme sabotaj düzenleyenler arasında da yine Pensilvanya var. Yine onun altındaki CHP var, MHP var, bunları da aşacağız" dedi.

Başbakan Erdoğan, Fransa'nın Lyon kentinde, Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Lyon Buluşması" programında konuştu.

Erdoğan, Pensilvanya'nın Türkiye'deki her darbeye lojistik destek sağladığını belirterek, 12 Eylül'de darbecilere övgüler düzdüğünü, 28 Şubat'ta dönemin hükümetine ağır saldırılarda bulunduğunu, en son 17 ve 25 Aralık'ta bu kez de kendisi darbe yapmak istediğini söyledi.

Pensilvanya'nın, yolsuzluk bahanesi altında CHP'yi, MHP'yi, bir kısım medyayı, iş adamlarını, özellikle de emniyet ve yargı içindeki maşalarını kullanarak hükümeti devirmek, ülkenin kazanımlarını yok etmek, Türkiye’yi uluslararası çevrelere Uşak etmek istediğini kaydeden Erdoğan, o darbe girişimine de eyvallah etmediklerini, eğilmediklerini, bükülmediklerini ve dimdik durarak o tuzağı bozduklarını dile getirdi.

Şimdi de "inlerine girdiklerini", yaptıklarının hesabını hukuk içinde tek tek sormaya başladıklarını, başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millet artık hükümetine, sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor. Millet istikbaline ve istiklaline en güçlü şekilde sahip çıkıyor. Allah'ın izniyle bu millet var oldukça, böyle asil, dimdik durdukça Türkiye'de artık hiç kimse darbeye teşebbüs edemeyecek. Darbeden medet umamayacak. Türkiye'deki muhalefet partileri CHP ve MHP henüz uyanmış, neler olduğunu anlayabilmiş, kendilerini yeni Türkiye'ye uyarlayabilmiş değiller. 30 Mart seçimleri öncesinde iradelerini Pensilvanya'ya teslim ettiler. 30 Mart'ta milletten gereken cevabı aldılar. Hala Pensilvanya'nın yörüngesindeler. Hala oradan çıkamadılar.

Şu anda hala Türkiye'yi karıştırmanın, reformları engellemenin, çözüm sürecini sabote etmenin gayreti içindeler. Kardeşlerim, bunlar için kardeşliğimiz bir anlam taşımıyor. Bunlar için 77 milyonun birliği, dirliği, beraberliği anlam taşımıyor çünkü 780 bin kilometrekarede, 81 vilayette, 7 coğrafi bölgede siyaset yapmıyorlar. Lokal, mevzi siyaset yapıyorlar. Oradan da çıkamıyorlar. Biz ise her yerde varız. 81 vilayette varız. Vatandaşlarımızda, kardeşlerimizde, gönül dostlarımızda Köln'de de varız, Viyana'da da varız, Paris'te de varız, Lyon’da da varız."

‘Onlar saldıracak, biz savaşacağız’

Başbakan Erdoğan, Türkiye'de terör meselesini çözmek, ölümleri durdurmak, gözyaşını dindirmek için bir süreç başlattıklarına, 30 yıldır devam eden terörü durdurma noktasına getirdiklerine dikkat çekerek, "Siyasete zemin hazırladık. Tabii ki birileri bundan rahatsız oldular. Terör lobisi, silah, kan, özellikle de faiz lobisi bundan ciddi şekilde rahatsız oldu. Oslo görüşmeleri üzerinden bir sabotaj girişimi yaptılar, engelledik. MİT Müsteşarımızı tutuklayarak, süreci bozmak istediler, engelledik. Paris'teki suikastlarla sabotaj yapmak istediler, onu da aştık. Gezi olayları dediler, 17 Aralık, 25 Aralık dediler, onu da aştık. Şimdi Lice olaylarıyla bayrağımıza yapılan o alçakça saldırıyla yeni bir sabotaj girişimi daha başlattılar. Bu haince sabotaj girişimlerinin bazılarının arkasında Pensilvanya çetesi var. Şu anda bayrağımıza yapılan saldırı üzerinden, çözüme sabotaj düzenleyenler arasında da yine Pensilvanya var. Yine onun altındaki CHP var, MHP var, bunları da aşacağız" diye konuştu.

Milletin ferasetiyle, vatandaşların hayır dualarıyla ülkenin üzerindeki kara bulutları dağıtacak aydınlık bir istikbale doğru yürümeye devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, bütün saldırılara, engelleme girişimlerine, sabotajlara, tuzaklara rağmen Türkiye'nin büyümeye, bölgesel ve küresel bir güç olma yönünde ilerlemeye devam ettiğinin altını çizdi.

Erdoğan, 12 yılda çok büyük badireler atlattıklarını, en son Gezi olaylarını, 17 Aralık darbe girişimini atlattıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Onlar saldıracak, biz savacağız. Onlar taarruz edecek biz boynumuzu bükmeden dimdik duracağız. Onlar Türkiye'yi engellemek, durdurmak isteyecek biz istikrarla büyüyeceğiz. Onun için içerideki 77 milyon gibi, sizler de asla ümitsiz olmayın, boynunuzu asla yere eğmeyin. Hüzünlenmeyin. Yeise kapılmayın. Sizin ülkeniz büyük bir ülke ve daha da büyümeye devam edecek. Sizin ülkeniz, bütün gücüyle sizin arkanızda durmaya ve haklarınızı savunmaya devam edecek. Büyük bir ülkenin vatandaşları olduğunuzu unutmayın. Fransa vatandaşlığınızı da unutmayın. Pasaportunuzla, bayrağınızla, vatanınızla, milletinizle gurur duyun.

Kültürünüzü, geleneklerinizi, kimliğinizi, özellikle de inancınızı ve dininizi asla unutmayın. Unutturmayın, ihmal etmeyin. Kendinizi, kendi kimliğinizi muhafaza ederken burada, Fransa'da, buranın diline bigane kalmayın. Eğitimden, sanattan, spordan, siyasetten kendinizi soyutlamayın. Bizim sizlere ihtiyacımız var. Fransa'nın sizin gibi yiğitlere, mert, dürüst, çalışkan insanlara ihtiyacı var. Asimile olmayın. Çocuklarınızın asimile edilmesine müsaade etmeyin. Altını çiziyorum, ancak entegre olmaktan da kaçınmayın, çekinmeyin."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, inancına güvenenin inanç özgürlüğünden, düşüncesine güvenenin de düşünce özgürlüğünden korkmayacağına değindi.

"Onun için güçlüsünüz, kendinize inanın, kendinize güvenin ve bu yolda böyle yürüyün" ifadesini kullanan Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşların her meselesinde yanlarında olacaklarını ve haklarını sonuna kadar aramaya devam edeceklerini, büyükelçiliklerin, konsoloslukların, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının her zaman yanlarında ve emirlerinde olduğunu sözlerine ekledi.