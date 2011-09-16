-Erdoğan, Libyalılara hitap etti TRABLUS (A.A) - 16.09.2011 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Suriye'de de halkına zulmedenler ayakta kalamayacaklardır. Zira zulüm ile abad olunmaz. Artık otokrasi dönemleri bitiyor. totaliter rejimler gidiyor. Artık halkın iktidarı geliyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, tarihi Kuzey Afrika ziyaretinin üçüncü durağı Libya'da Şehitler Meydanı'nda Libyalılara hitap etti. ''Libya halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini zaferle sonuçlandırdığına şahit olmak, benim için büyük bir heyecandır, büyük bir mutluluktur'' diye sözlerine başlayan Erdoğan, ''Buradan Sirte'ye sesleniyorum, buradan Bin Velid'e sesleniyorum, buradan Seba'ya sesleniyorum: Gelin, 10 bin civarında kardeşiniz şu anda aç, susuz. Buradaki kardeşlerinizle kucaklaşın. Kan dökmek bize yakışmıyor. Bir olalım, beraber olalım ve bu birliğimiz, beraberliğimiz Libya'nın özgürlüğünü, Libya'nın bir an önce en ileri ülkeler seviyesine çıkmasını sağlasın'' diye konuştu. Ekdoğan konuşmasına şöyle devam etti: ''Diyorum ki: halkın gücü ve iradesi önünde hiçbir yönetimin duramayacağını bütün dünyaya sizler gösterdiniz. Bu uğurda hayatlarını kaybeden Libya'lı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Dün Tunus'taydım. Yasemin devrimini gerçekleştirenleri selamladım. Ondan önceki iki gün Mısır'daydım. Arap baharını estirenleri selamladım. Bugün sizlerleyim. Şunu unutmayın; Suriye'de de halkına zulmedenler ayakta kalamayacaklardır. Zira zulüm ile abad olunmaz. Artık otokrasi dönemleri bitiyor. Totaliter rejimler gidiyor. Artık halkın iktidarı geliyor ve ben mücadelenizi tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Mustafa Abdülcelil kardeşime, Mahmud Cibril kardeşime, Geçiş Konseyi'nin tüm mensuplarına başarılar diliyorum. Bir olun, beraber olun. Aranıza nifak sokmak isteyen güçlere asla uymayın. Libya'nın yer altı zenginlikleri üzerinde hesap yapanlara asla prim vermeyin. Libya, Libyalılarındır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.'' Başbakan Erdoğan, sözlerini Arapça cümlelerle tamamladı. Erdoğan'ın sözleri zaman zaman sloganlarla kesildi.