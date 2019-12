-ERDOĞAN: ''LİBYA'DAN ÖDÜL FİLİSTİN HALKI İÇİN'' TBMM (A.A) - 22.02.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Libya'da durum bu kadar hassasken, buradan siyasi rant elde etme çabalarına girişmek, en hafif tabiriyle fırsatçılıktır, sorumsuzluktur, seviyesizliktir. Libya'da olaylar vuku bulur bulmaz, birilerinin işi gücü bırakıp ödül meselesine takılması bu kadar küçük hesapların içine girmesi dikkat çekicidir. Libya'dan aldığımız ödül, Filistin halkı için çırpınışımız nedeniyle tevdi edilmiştir'' dedi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Libya'daki olaylara değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aldığı ödülle ilgili sözlerini hatırlatan Erdoğan, ''Libya'dan aldığımız ödül, Filistin halkı için çırpınışımız nedeniyle tevdi edilmiştir. Bu ödül, bir yönetimin değil, Orta Doğu halklarının Türkiye sevdasının tezahürüdür. Nitekim bugün Orta Doğu'nun neresine giderseniz gidin, kardeş halklar Türkiye'nin politikalarını gönülden desteklemekte, bağrına basmaktadır. Libya'da şahsımız nezdinde Türkiye'ye verilen ödül, Filistin davasına yaptığımız katkılar sebebiyle halkların sevgisinin bir sonucu olarak verilmiştir'' diye konuştu. Kasım ayında Libya'da ödül alırken bir konuşma yaptığını ifade eden Erdoğan, ''Bu ödül alırken ne konuştum, ne dedim. Bunun değerlendirmesini yapmayıp, kalkıp da 'bu ödülü geri ver' diyenler, bununla hangi maksada hizmet ettiklerini acaba düşünüyorlar mı? Böyle bir dertleri yok'' dedi. Libya'da ödül alırken yaptığı konuşmadan bir bölümü aktaran Erdoğan, ''Çatışmalar, afetler, zulümler gizli kalmadığı gibi, insan hakları, evrensel değerler, demokratik haklar da artık gizli kalmıyor, yerele sıkışmıyor. Bize düşen tarihimizden, medeniyetimizden, inançlarımızdan aldığımız ilhamla evrensel inan haklarını herkesten, her ülkeden önce bizim kendimizin hayata geçirmesidir. Bu noktada kendimizi özeleştiriye tabi tutmayı hayati derecede önemli görüyorum. İslam coğrafyasının yoksulluk, terör, ayrımcılık, insan hakları ihlalleriyle anılıyor olması, aynı şekilde inançlarımıza yönelik açık bir haksızlıktır. Bu sorunları gidermek hepimize düşün ahlaki ve siyasi bir görevdir. Bu gerçekleri görüp üzerine cesaretle ve kararlılıkla gitmek zorundayız. Yeryüzündeki her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı onurlu bir duruş sergilerken, gerektiğinde kendimizi ve çevremizi sorgulama olgunluğunu göstermek durumundayız'' dediğini ifade etti. Bu söz ve düşüncelerini bulunduğu her platformda dile getirdiği gibi Libya'da ödül alırken de samimiyetle ifade ettiğini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz Libya'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için gece gündüz uğraşırken, özelikle diplomatik kanallardan vatandaşlarımızı buraya getirmek için görüşmeler yaparken, vatandaşlarımızın oradaki güvenliğini en üst seviyede gözetirken, birilerinin çıkıp Hükümeti sıkıştırma gayretine girmesi, açıklama, ödül gibi küçük meselelere takılması; sorumsuzca olduğu kadar tehlikelidir. Libya'da durum bu kadar hassasken, buradan siyasi rant elde etme çabalarına girişmek, en hafif tabiriyle fırsatçılıktır, sorumsuzluktur, seviyesizliktir. Libya'da olaylar vuku bulur bulmaz, birilerinin işi gücü bırakıp ödül meselesine takılması bu kadar küçük hesapların içine girmesi dikkat çekicidir. Bu küçük hesapları da ben milletimin hakemliğine havale ediyorum.''