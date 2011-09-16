Erdoğan, Libya'da Beşar Esad'a yüklendi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Arap Baharı" ülkeleri turunun son durağı olan Libya'da Suriye lideri Beşar Esad'a yüklendi.



Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan, "Suriye'de halkına zulmedenler ayakta kalamayacaklar. Zira zulüm ile abad olunmaz. Artık otokrasi dönemleri bitiyor. Totaliter rejimler gidiyor. Artık halkın iktidarı geliyor" dedi.



Libyalı muhaliflere hitaben "Halkın iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağını sizler gösterdiniz" diyen Erdoğan, Arap Baharı'nı estirenleri tek tek ziyaret edip selamladığını ifade etti.



Libya halkını "bir olmaya" çağıran Başbakan Erdoğan,"Mücadelenizi tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Mustafa Abdül Celil kardeşime, Mahmut Cibril kardeşime, Geçiş Konseyi'nin tüm mensuplarına başarılar diliyorum" diye konuştu.





Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:



''Diyorum ki: halkın gücü ve iradesi önünde hiçbir yönetimin duramayacağını bütün dünyaya sizler gösterdiniz. Bu uğurda hayatlarını kaybeden Libya'lı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum.



Dün Tunus'taydım. Yasemin devrimini gerçekleştirenleri selamladım. Ondan önceki iki gün Mısır'daydım. Arap baharını estirenleri selamladım. Bugün sizlerleyim. Şunu unutmayın; Suriye'de de halkına zulmedenler ayakta kalamayacaklardır. Zira zulüm ile abad olunmaz. Artık otokrasi dönemleri bitiyor. Totaliter rejimler gidiyor. Artık halkın iktidarı geliyor ve ben mücadelenizi tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Mustafa Abdülcelil kardeşime, Mahmud Cibril kardeşime, Geçiş Konseyi'nin tüm mensuplarına başarılar diliyorum.



Bir olun, beraber olun. Aranıza nifak sokmak isteyen güçlere asla uymayın. Libya'nın yer altı zenginlikleri üzerinde hesap yapanlara asla prim vermeyin. Libya, Libyalılarındır. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.''



Başbakan Erdoğan, sözlerini Arapça cümlelerle tamamladı. Erdoğan'ın sözleri zaman zaman sloganlarla kesildi.





Halkla cuma namazı kıldı



Başbakan Erdoğan, meydandaki konuşmasından önce halkla birlikte Cuma namazı kıldı.



Özel uçak “ANA” ile TSİ 12.15'te Trablus'a inen Başbakan Erdoğan'ı, Metiga Askeri Havaalanı'nda Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdulcelil, Başkan Yardımcısı Mahmut Cibril, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türk iş adamları ve Libya'da yaşayan bazı Türk vatandaşları karşıladı.



Abdulcelil tarafından kucaklanarak karşılanan Başbakan Erdoğan, muhalif lider ile Metiga Askeri Havaalanı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.



Erdoğan'ın uçağının inişi öncesinde özel hareket polisleriyle Libya Muhalif Güçleri havaalanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başbakanlık korumaları da bomba arama köpekleriyle havaalaanı ve çevresinde arama yaptı.



Başbakan Erdoğan'a Libya ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Ak Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli eşlik ediyor.





Muhalifler sirteye girdi



Dün Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Libya'da, muhalif güçler bugün firari lider Muammer Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'ye girdi.



El Cezire televizyonu, kentin yaklaşık 10 kilometre güneyinde yer alan havaalanının, muhalifler tarafından ele geçirildiğini duyurdu.



Muhaliflerin, Beni Velid ve Sirte'de kent merkezlerine doğru ilerledikleri belirtildi.



