Erdoğan: Leonardo Da Vinci’nin Haliç projesi gerçekleşecek

Boğaz suyunu Haliç’e verme projesinin açılışında konuşan Başbakan, 16. yüzyılda İtalya’da yaşayan mimar ve sanatçı Leonardo Da Vinci’nin çizdiği Haliç Köprüsü’nün yapılacağını açıkladı.

Erdoğan şöyle konuştu: “Leonardo Da Vinci’nin geçmişte Haliçle ilgili bir köprü projesi var. Orası da yapıldığı anda, çok farklı bir köprü estetiği çok ilginç, Haliç’in bir yakasından diğer yakasına yürüyerek geçme imkanı bulacağız.”

Başbakan ayrıca şu anda Haliç’te 48 çeşit balık yaşadığını yeni su sirkülasyonu ile bu sayının daha da artacağını ifade etti.

Başbakan konuşmasında büyükşehir kanundan yapılan değişikliklerle ilgili şu mesajları verdi:

Biz diyoruz ki bir imar bütünlüğü sağlayalım. Merkezde, kenarda, ilçede, belde de farklı şekilde şehirleri güzelleştiremeyiz. Diyoruz ki daha önce İstanbul’un kenarındaki köylere doğru dürüst hizmet gidemezken şimdi Büyükşehir sınırları içine girince hizmet görmeye başladı.

‘Siz federal yapıya geçmek istiyorsunuz’ diyorlar. Bunların içinde AK Parti’li, CHP’li ve diğer partiden belediyeler var. Büyük düşünmeye mecburuz, küçük düşünenlerle bu işi yapamayız.

29 ilde büyükşehir anlayışı geldiğinde tek meclis olacak. Bu meclis, il genel meclisinin yaptığı işleri üstlenecek.

Sayın Kılıçdaroğlu’na soruyorum, Muğla Belediyesi ne demektir? Fethiye, Bodrum ve Datça Belediyesi, Muğla'ya bağlı mıdır değil midir? Korkarım ki ‘bağlıdır’ der. Çayeli Belediyesi neyse Rize Belediyesi de odur. Muğla Belediyesi neyse, Bodrum Belediyesi de odur.

Bugün tarihi günlerimizden birini yaşıyoruz. Proje, İstanbullulara hayırlı olsun diliyorum.”

104 yıl önce

1722’de yazlık saray olarak 1’inci Sadabad Sarayı Kağıthane deresi kenarına yapıldı. Saray bünyesinde dere üzerine Cedvel-i Sim isimli kanal, iki havuz, seyir kameriyeleri ve fotoğraftaki iki çağlayan kaskad da inşa edilmişti. Bugünkü açılış da aynı yerde yapılacak.

Haliç’e 758 milyon dolar harcandı

* Sarıyer’den alınan deniz suyunun, tünel ve terfi merkezleri ile Haliç’e ulaştırılması projesi 44 milyon liraya mol oldu. Haliç’i temizlemek için bugüne kadar toplam 758 milyon dolar harcandı.