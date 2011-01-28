-ERDOĞAN: ''LAMI CİMİ YOK AĞRI'DA DA OLACAK'' AĞRI (A.A) - 28.01.2011 - Murat Muratoğlu - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Lamı cimi yok. İstanbul'da ne varsa, aynı oranda Ağrı'da da olacak'' dedi. Başbakan Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti. Ağrı'da açılışını yaptıkları tesislerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi: ''Burada, tüm Ağrı'ya, tüm Ağrılı kardeşlerime, üzerime bir borç olan teşekkürlerimi de iletmek istiyorum. Ağrı, 12 Eylül halk oylamasında, yüzde 96 evet oyuyla, Türkiye rekorunu elde etti. Ağrı, en güçlü şekilde, adeta Ağrı Dağı kadar yüksek bir sadayla, demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne 'evet' dedi. Ağrı'ya da işte bu yakışırdı. Ağrı'ya rekor yakışırdı. Ağrı bizi mahcup etmedi ve demokrasi tarihimize adını gururla yazdırdı. Bütün Ağrı'ya, bütün Ağrılı kardeşlerime, bu tarihi rekordan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Benim, Doğudaki, güneydoğudaki vatandaşımı sandıktan uzak tutmaya çalıştılar. Ortaya çıkan oy oranları, benim buradaki vatandaşımın, tehdit yoluyla neden sandığa gönderilmediğini açık açık ortaya koyuyor. Bu tehditleri yapanlar, sandığa gidenlerin vicdanlarının sesini dinleyip 'evet' vereceklerini biliyorlardı. Ama onlar 'evet' çıksın istemiyordu, onlar 'hayır' çıksın istiyordu, onlar statüko kazansın istiyordu, onlar; çeteler kazansın, mafya kazansın, karanlık suç örgütleri kazansın istiyordu. Benim Ağrılı kardeşim, kimin kimlerin değirmenine su taşıdığını, kimlerin kimlerle kol kola gezdiğini lütfen görsün, lütfen bunu iyi analiz etsin.'' Bu tehditlere aldırmadıklarının altını çizen Erdoğan, ''Biz bu kirli senaryolara, kirli ittifaklara aldırmıyoruz. Nasıl ki 8 yıl boyunca çetelere, hukuksuzluğa boyun eğmediysek, bugün de boyun eğmiyor, göz yummuyor, eyvallah demiyoruz. Bakın açık açık söylüyorum; lamı cimi yok. İstanbul'da ne varsa, Ağrı'da da olacak. Ankara'da ne varsa, Van'da, Ardahan'da, Iğdır'da da o olacak. 81 vilayetin 81'i, eş zamanlı olarak kalkınacak, büyüyecek ve emin adımlarla geleceğe koşacak'' dedi. -''ANADOLUJET ANKARA'DAN AĞRI'YA SEFER DÜZENLEYECEK''- AK Parti hükümetinin bütün meselesinin, bütün derdinin bu olduğunu belirten Erdoğan, millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiklerini dile getirdi. Vatandaşların gönüllerinde yer edinmek için geldiklerini kaydeden Erdoğan, millete yaranmak, övgüyü, takdiri, teveccühü sadece ve sadece milletten görmek, milletten almak için geldiklerini ifade etti. Bugün de hizmetkarlığın gereğini yaptıklarını belirten Başbakan Erdoğan, Ağrı'da toplam 41 yatırımın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Tesislerin bir bölümünün daha önce hizmete girdiğini hatırlatan Erdoğan, ''Bundan rahatsız olanlar var onları biliyorum. Diyorlar ki 'zaten bunlar çalışıyordu'. Tabii çalışıyordu. Bekletecek halimiz yok. Ama resmi açılışını yapmak da bizim hakkımız'' dedi. Eğitimden ulaştırmaya, sosyal yatırımlardan belediye hizmetlerine kadar, toplamda 200 milyon TL'yi aşan 41 yatırımı bugün, bu resmi törenle Ağrı'ya kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ağrı ne zaman il yapıldı biliyor musunuz? 1927... Peki Ağrı ne zaman üniversiteye kavuştu? Tam 80 yıl sonra, 2007 yılında, bizim dönemimizde. Ağrı, kendisine yakışan bir havaalanına ne zaman kavuştu? 84 yıl sonra, bugün, işte bu açılış töreniyle... Ağrı'da, 2002 yılına kadar ne kadar bölünmüş yol vardı? Sadece 17 kilometre. 1927'den 2002'ye kadar Ağrı'ya sadece 17 kilometre bölünmüş yol inşa edilmişti. Şu 8 yılda ne kadar yapıldı biliyor musunuz? Tam 13 katı, 216 kilometre. İşte fark bu, işte hizmet farkı bu. Havaalanını halkın yolu yaparak bu günlere geldik. 15 Şubattan itibaren Ağrı'ya haftada 7 olan sefer sayısı 11'e çıkacak. Anadolujet Ankara'dan Ağrı'ya sefer düzenleyecek.''