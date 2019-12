-ERDOĞAN: ''LAİKLİK FARKLI YAŞAMDA GÜVENCE'' ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, laikliğin; farklı inanç ve yaşam biçimleri için bir güvence olarak algılanması, herkesin yaşam tarzına saygı çerçevesinde, özgürlükçü bir yaklaşımla yorumlanması; ayrıştırıcı değil, birleştirici olması gerektiğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girişinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, anayasada ''demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti'' olarak tanımlandığını ifade eden Erdoğan, anayasada yer alan ve cumhuriyetin temel niteliklerini belirleyen bu kavramların her birinin, toplumsal huzur ve istikrar için hayati önem taşıyan ve aynı zamanda birbirini tamamlayan, birbirini pekiştiren kavramlar olduğuna dikkati çekti. Söz konusu temel niteliklerin hiçbirinin bir diğerine feda edilemeyeceğini, birbirinden ayrılamayacağını ve aralarında öncelik sıralaması yapılamayacağını bildiren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Cumhuriyetimizin kuruluşundan 14 yıl sonra, 1937 yılında anayasamızda yerini alan laiklik ilkesi, tıpkı demokrasi ve sosyal hukuk devleti ilkeleri gibi milletimiz tarafından sıkı sıkıya benimsenmiş ve zaman içinde ne kadar elzem olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Unutulmamalıdır ki Türkiye, farklı kültürleri, farklı inançları, farklı yaşam tarzlarını, farklı dünya görüşlerini benimsemiş büyük bir nüfusa sahiptir. Böylesine zengin bir sosyal yapıya, kültürel mirasa sahip olan milletimizin birlik ve beraberlik içinde, geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin yegane yolu, karşılıklı hoşgörü, diyalog ve uzlaşıyı esas almaktan geçmektedir. Bu bakımdan laiklik ilkesinin özgürlüklerin önünü tıkayan, insan hak ve hürriyetlerinin önüne set çeken, yasakçı bir zihniyetle ele alınması, her şeyden önce çağdaş, özgürlükçü, demokratik bir Türkiye'yi öngören anayasamızın ruhuna ters düşecektir. Laiklik, farklı inanç ve yaşam biçimleri için bir güvence olarak algılanmalı, herkesin yaşam tarzına saygı çerçevesinde, özgürlükçü bir yaklaşımla yorumlanmalı; ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalıdır. Cumhuriyetimizin bütün ortak paydaları gibi, laiklik ilkesinin de her türlü gündelik siyasi tartışmanın üzerinde tutulması sosyal refahımız ve huzurumuz açısından çok önemlidir.''