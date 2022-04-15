Erdoğan’la görüşen BBP lideri Destici: Bize uygun partiler de katılabilir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ziyaret ettiği Cumhur İttifakı ortağı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici görüşme sonrası, Cumhur İttifakı bileşenlerinin sayısının artabileceği mesajını verirken, "İttifakta üç parti devam ediyoruz ama genişlemeyeceğimiz anlamına gelmez" dedi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Destici, "Bizimle işbirliğine açık, başka bir ittifakın içinde olmayan partiler var, onları da aramıza alabiliriz" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin bunlardan biri olup olmayacağı sorusuna Destici, "Olabilir... Yeter ki ilkeleri bizimle aykırı olmayan partiler olsun" yanıtını verdi.

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Henüz somut bir durum yok. Herhangi bir ittifakta olmayan partiler açısından bunu söyledim. Ayrıca 6'lı masadakiler daha adayın özelliklerini sıralarken çatırdamaya başladılar. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak. Bunları konuşmak için erken."

"Bizim Cumhur İttifakı içindeki birlikteliğimiz devam ediyor. Bizim arkadaşımız Sayın Hayati Yazıcı (AK Parti) ve Sayın Feti Yıldız (MHP) ile buluşacak ve konuyu birlikte masaya yatıracaklar... Sonrasında bir daha bakacağız."

Sarıkaya, "Aktarıldığına göre görüşmede ittifakın genişlemesinden, hayat pahalılığına karşı alınacak önlemlere, 6'lı masanın aday belirleme sürecinde karşılaştığı zorluklardan, uluslararası gelişmelere kadar geniş bir yelpazede konu ele alınmış... Yakında Cumhur İttifakı sayısı üçten fazlaya çıkarsa bu kapsamda kimse şaşırmasın, liste ittifaklarının Cumhur İttifakı için de kaçınılmaz olduğu anlaşılıyor... " değerlendirmesini yaptı.