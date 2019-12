-ERDOĞAN: KUZEY IRAK YÖNETİMİ İLE İRTİBAT VAR ANKARA (A.A) - 04.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütünün içerde ve dışardaki konuşlanmasına bakıldığında Kuzey Irak'ta bir konuşlanma durumunun görüldüğünü, bundan dolayı da tabii ki Kuzey Irak Yerel Yönetimi ile irtibat olduğunu belirterek, ''Gerek MİT müsteşarımızın, gerek İçişleri Bakanımızın, Dışişleri Bakanlığımızın tabii ki buralarla irtibatları oluyor, olacak. Ve bir an önce terörle mücadelede daha aktif neticeler almanın gayreti içindeyiz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Bulgaristan'a hareketinden önce Esenboğa Havaalanı'nda açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı'nın, Kuzey Irak temaslarını hatırlatan bir gazetecinin, ''Kuzey Irak'ta bir tampon bölge oluşturulması teklifleri var. Bu öneri masada mı? Ayrıca Anamuhalefet, bu görüşmelerle ilgili meclise bilgi verilmesini istedi. Bu konuda adım atılması söz konusu mu?'' sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi: ''Kuzey Irak yerel yönetimi ile ilişkilerimiz zaten biliyorsunuz kısa bir süredir yoğunlaşarak devam ediyor. Tabii bölücü terör örgütünün içerde ve dışardaki konuşlanmasına baktığımızda Kuzey Irak'ta bir konuşlanma durumunun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da tabii ki Kuzey Irak yerel yönetimi ile irtibatlarımız var, oluyor. Gerek MİT Müsteşarımızın, gerek İçişleri Bakanımızın, Dışişleri Bakanlığımızın tabii ki buralarla irtibatları oluyor, olacak. Ve bir an önce terörle mücadelede daha aktif neticeler almanın gayreti içindeyiz. Parlamentonun bilgilendirilmesi noktasında herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bu yapılabilir. Bu, döndükten sonra arkadaşlarımızla değerlendirmesini yapar ve parlamentoda böyle bir değerlendirmeyi, bir gizli oturumla yapabiliriz.'' Aynı gazetecinin, ''tampon bölge'' sözleri üzerine Erdoğan, ''onu sizden duyuyorum'' dedi. Erdoğan, ''MHP demokratik sözleşme adı altında bir uzlaşı metni dileğinde bulundu. Siz bu talebi nasıl karşılarsınız?'' sorusu üzerine, ''Bunu yeni anayasa zemininde mi ifade ediyorlar? Bunu, açmak için söylüyorum çünkü açıklama öyle...'' dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakın, çelişkiler birbiri ardınca geliyor. Bir taraflatan diyorsunuz ki '2011 öncesinde yeni bir anayasa çalışması yapılamaz'. Bunu halk oylaması öncesinde de Sayın Bahçeli söyledi. Ve 2011 seçimlerinden sonraya, bunu hep ötelemenin gayreti içinde oldu. Meydanlarda hep bunu seslendirdi. Şimdi ise bir alt komisyon gündeme getirilmeye başlandı. Şu anda bizim meclisteki gündemimizde milletimizin verdiği talimat var. 26 maddelik Anayasa paketiyle ilgili olarak uyum yasalarını bir an önce çıkarılması, şimdi bizim yapacağımız iş budur. Burada Anamuhalefet partisi de muhalefet partisi de diğer muhalefet partisi de yani samimi olarak bu uyum yasalarını desteği versinler bunu çıkaralım. Gerçi biz bu noktada uyumla bunları çıkarmanın gayreti içindeyiz. Ve milletimizin de 12 Eylül'de verdiği talimatı yerine getirelim istiyoruz. Arkadaşlarımız uyum yasalarıyla ilgili çalışmayı yapıyorlar. Ve hemen bunları Meclis'e getireceğiz ve çıkaracağız. Akabinde bütçe müzakerelerimiz başlıyor. Yıl sonuna kadar zaten bütçe müzakereleriyle geçecek, akabinde 15 gün bir ara var. Akabinde mart sonu itibariyle, belki de mart başı itibariyle seçim kampanyasına yönelik artık seçim takvimi açıklayacak. Fakat Biz meclis olarak, iktidar partisi olarak haziranın ilk haftasında seçimi yapmayı hedefliyoruz. Çünkü okullar tatile çıkmadan, seçimi yapalım istiyoruz. 90 günlük bir seçim takvimini eğer düşünecek olursak o zaman mart ayı içinde takvim çalışmaya başlamış olacaktır. Bu ne demektir? 2011'de zaten 2 ayınız var. Nerede gelip hangi çalışmayı yapacaksınız? Yani gerçekleri saptırmayalım. Ne diyoruz, siz ekiplerinizi kurun, yeni bir Anayasayla ilgili çalışmalarını Anamuhalefet de muhalefet de STK'lar da biz de hep birlikte bu çalışmalarımızı yapalım, 2011 seçimlerinin ardından da hemen yeni anayasa ile ilgili adımı atalım. Yani şu anda çok açık ve net söylüyorum. 12 Eylül'de de meydanlarda da söyledim. Biz bir söylediğimizi bir daha geri vitese takıp tekrar etmeyiz, tükürdüğümüzü de yalamayız on düşünür bir konuşuruz ve bunları her şeyini takvimine varıncaya kadar düşündük, konuştuk ve şimdi de çalışmalarımızı aynı şekilde sürdürüyoruz. Artık yeni anayasa ile ilgili verdiğimiz söz ne ise biz o sözün arkasındayız, kimse bize 2011 içinde yeni bir anayasayla ilgili 'yok komisyon kuralım, yok şu, yok bu' filan gibi tekliflerle gelmesin, çünkü bizim artık 2011 seçimi öncesi gündemimizde böyle bir çalışma yok. Şu anda tek çalışma 12 Eylül'de milletimizin verdiği talimat doğrultusunda uyum yasalarını çıkarmaktır. Zaten bu araya bu sığar, diğeri sadece milleti aldatmaya yönelik yaklaşım tarzlarıdır.''