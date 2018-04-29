Erdoğan: Kuzey Irak böyle bir kararı tek başına nasıl verir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen bağımsızlık referendumuna ilişkin kararı "Kuzey Irak'ın tek başına veremeyeceğini" söyledi.

PBS'in deneyimli gazetecisi Judy Woodruff'un "Türkiye Irak'ta bağımsız bir Kürt devletiyle yaşayabilir miydi?" sorusuna Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

"İran da bu konuda referandumla aynı fikirde gözükmüyor. Irak federal yönetimi de aynı şekilde. Dolayısıyla siz Kuzey Irak olarak tek başınıza böyle bir kararı nasıl verebilirsiniz? Bu kararı kabul etmiyoruz."

"Orada Arap, Türkmen, Kürt hep beraber yaşıyorlar. Irak'la 350 kilometre sınır hattımız varken Türkiye olarak böyle bir referandumu nasıl kabul edebiliriz?"

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Türkiye, İran ve Batılı güçlerin itirazları sürüyor ancak IKBY Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumundan geri adım atmıyor.

Erdoğan, "Irak'ın da toprak bütünlüğü temelinde varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek inşa etme ideallerini hayata geçirmeye ihtiyacı vardır. Bağımsızlık talepleri gibi bölgede yeni krizler, çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor. Erbil'i girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz" diye konuşmuştu.

IKBY lideri Barzani ise, Bağdat'taki merkezi yönetimle referanduma denk gelebilecek "ortak bir anlaşmaya varmaları halinde" önümüzdeki hafta yapılacak oylamanın halen ertelenebileceğini ifade etti.

Barzani, Bağdat yönetimine referandumun ertelenmesine karşılık bir teklifin sunmaları için 2-3 günlük müddet tanıdıklarını da sözlerine ekledi.

Salı günü gazetecilere konuşan Irak Başbakanı Haydar İbadi ise, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan özerk bölgesinde yapılacak "her tür" referandumu, ne zaman yapılırsa yapılsın reddedeceklerine dikkat çekti.

ABD ve diğer Batılı güçler de referandumun Irak ve Suriye'de IŞİD'le mücadele dikkatleri dağıtacak bir gerilim yaratacağı kaygısıyla IKBY'ye oylamayı iptal etmelerini tavsiye ederken Barzani, kendilerine daha iyi bir teklifin sunulmadığını söylüyor.