Erdoğan: Kuzay Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor, sürekli kanayan bir yara açılıyor (3)

AK PARTİLİ VEKİL RAHATSIZLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Erzurum İl Danışma Toplantısı\'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Partililer tarafından kaldırılan Taşkesenlioğlu, alındığı koltukta bir süre dinlendi. Sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Taşkesenlioğlu\'nun tansiyonunun düştüğü ifade edildi.

Kısa bir süre sonra kendini toparlayan Zehra Taşkesenlioğlu, buradaki programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte MNG alışveriş merkezinin açılış törenine katıldı.