-ERDOĞAN, KUVEYT ULUSAL MECLİS BAŞKANI EL HARAFİ İLE GÖRÜŞTÜ KUVEYT (A.A) - 10.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'te Ulusal Meclis Başkanı Casim Muhammed Abdulmuhsin El Harafi ile görüştü. Kuveyt Ulusal Meclisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Bu sırada Erdoğan, Harafi'ye tarihi su tulumbası hediye etti. Görüşmede Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç da bulundu.