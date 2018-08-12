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Politika

Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

12 Ağustos 2018 00:45

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü. Erdoğan ve El Sabah görüşmesinde, ikili ilişkilerin gelecek süreçte daha da geliştirilip güçlendirilmesinin önemine işaret edildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Cabir El Sabah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan ve El Sabah arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

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