-ERDOĞAN: KUTUPLAŞMAYLA İTHAM EDENLER AYRIŞMAYI KÖRÜKLÜYOR İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Siyaseti kendi ikballeri, şahsi hırsları ve koltuk sevdaları için araç görenler, kendi kitlelerini tahrik etmek gibi tehlikeli bir oyunun aymazlığı içindeler. Bizi kutuplaşmayla itham edenler, kendileri ayrışmayı körüklüyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bu kadar sıcakta, böyle yoğun bir günde, kendilerine böyle bir coşkuyu yaşatan İzmirlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başbakan Erdoğan, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in, tarihinin en kara günlerinden birine şahit olduğunu ifade etti. İzmir'in işgalinin sadece İzmir'de değil, Edirne'den Van'a, Sinop'tan Hatay'a kadar tüm Türkiye'de ve Orta Sumatra'dan Arjantin'e kadar, Bağdat'tan Kahire'ye kadar çok geniş coğrafyada infiale neden olduğunu ifade eden Erdoğan, bu geniş coğrafyadaki insanların acıyı yüreklerinde hissettiklerini söyledi. İzmir'in işgalinden bir kaç gün sonra İstanbul'da Halide Edip Adıvar'ın halka hitaben yaptığı konuşmada, ''Türk insanı bugün en kara gününü yaşıyor. Ancak sabahı olmayan gece yoktur'' şeklinde seslendiğini hatırlatan Başbakan Erdoğan, 9 Eylül 1922'de İzmir'in istiklaline kavuştuğunu, İzmir'in istiklalinin aynı coğrafyada coşku ve sevinçle karşılandığını dile getirdi. Erdoğan, ''İzmir sevinince Saraybosna sevindi, İzmir sevinince Şam sevindi, Beyrut sevindi, Üsküp sevindi, Tiran sevindi. Bu ülkenin hamurunda kardeşlik, mayasında dayanışma, birlik ve beraberlik var. Biz 73 milyon vatandaşla kader birliği yaptık. 81 vilayetin kaderi, sevinci birdir. Bu yüzdendir ki İzmir'i Bitlis'ten ayrı tutmuyoruz. İstanbul'u Diyarbakır'dan, Trabzon'dan ayrı tutmuyor, hiç bir şehrimize ayrı gözle bakmıyoruz'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Siyaseti kendi ikballeri şahsi hırsları ve koltuk sevdaları için araç görenler, kendi kitlelerini tahrik etmek gibi tehlikeli bir oyunun aymazlığı içindeler. Bizi kutuplaşmayla itham edenler, kendileri ayrışmayı körüklüyor. Biz 73 milyonun hükümetiyiz. Bize oy versin, vermesin her vatandaştan aldığımız kutsal emaneti omuzlarımızda taşıyoruz. Her bir vatandaşımızın değerleri, yaşam tarzı, tercihleri bizim teminatımızın altındadır. Sonra Yunus'un sözlerini hatırlatmak isterim, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Arnavut'u, Roman'ı 73 milyon vatandaşımızı, yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz.'' AK Parti'de etnik ve bölgesel milliyetçiliğin olmadığını vurgulayan Başbakan Erdoğan, ''Bizde 73 milyonun birlik beraberliği var, 780 bin metrekare vatan toprağının bütünlüğü var. Asla bunun üzerine operasyon yaptırtmayız'' dedi. AK Parti dışındaki siyasi partilerin, Türkiye'yi kucaklamayı başaramadıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, bu partilerin ''Az olsun benim olsun'' mantığıyla kitleleri kaygıya sevk ederek, oy almaya çalıştıklarını belirtti ve 81 ilin partisinin AK Parti olduğunu söyledi. Erdoğan, ''Bizi ayrımcılıkla yaftalamak isteyenlerin aynaya bakmaları gerekir'' dedi. Erdoğan, ''İzmir'e rahatlıkla gelebilenler Hakkari'ye de aynı rahatlıkla gidebiliyorlar mı? Orta Anadolu'da konuşanlar Doğu Karadeniz'de konuşamıyor. AK Parti ise 81 ilin tamamında milletvekiliyle, teşkilatlarıyla konuşuyor. Hepsinde eserlerimiz, programlarımız, plan ve projelerimizle varız'' diye konuştu. Başbakan olduktan sonra bugün İzmir'e 30. kez geldiğini söyleyen Başbakan Erdoğan, ''İzmir'i çantada keklik görenler bizim kadar geldiler mi, İzmir'e bizim kadar hizmet ettiler mi? İzmir'i evleri gibi görenler bizim kadar eser bıraktılar mı?'' diye sordu. -REFERANDUM- 12 Eylül'de yapılacak olan anayasa değişikliklerine ilişkin referandumun, AK Parti'nin projesi olarak algılanmaması gerektiğini belirten Başbakan Erdoğan, başta CHP ve MHP olmak üzere diğer partilerin vatandaşa anayasa değişikliklerini, AK Parti projesi şeklinde sunmaya çalıştıklarını söyledi. Erdoğan, ''Bunlar kolay kolay bir araya gelmezler, ama şimdi nasılsa bir araya geldiler'' dedi. AK Parti'nin rotasını milletin çizdiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, değişiklik paketini CHP ve MHP'ye götürdüklerini, ancak parti yetkililerinin daha değişikliklere ilişkin dosyaların kapağını açmadan, olumsuz yaklaştıklarını belirterek, anayasa değişikliklerinin çok sayıda akademisyen ve sivil toplum kuruluşuyla yapılan çalışmalar sonucu oluşturulduğunu kaydetti. AK Parti'nin anayasa değişikliklerini, ''Kendini Yüce Divandan kurtarmak için'' yaptığının öne sürüldüğünü söyleyen Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Burada CHP Genel Başkanına sesleniyorum, şunu bilmesinde fayda var. CHP'nin geçmişini ne kadar biliyor bilmem. Kendisine şöyle bir hatırlatayım. İstanbul'da benden önce bir CHP'li belediye başkanı vardı. Beni kalpazanlıkla suçluyorsun, önce git dosyayı iyi araştır. O yönetimde benim imzamı bulamazsın. Buna rağmen benimle birlikte yargılanan tüm arkadaşlarım beraat etmiştir. Recep Tayyip Erdoğan hayatında böyle insan olmamıştır. Bu senin 9 yıllık genel müdürlüğündeki yapındır. SSK o günlerde kara talihini, kara tarihini yaşamıştır.'' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 2,5 milyar dolar borçla devraldığını, 1,3 milyar dolar borçla devrettiğini belirten Başbakan Erdoğan, ardında pırıl pırıl bir İstanbul bıraktığını söyledi. İstanbul'un hava kirliliği, 40 yıllık su sorunu, Haliç'in temizlenmesi gibi sorunlarını çözdüklerini kaydeden Erdoğan, ''Hangi kalpazan kalkacak da bu hizmetleri İstanbul'a verecek? Ancak birilerinin hayatında hizmet anlayışı yok. Eğer İstanbul bugün bana, arkadaşlarıma ve partime halen İstanbul'u teslim ediyorsa, işte bu hakkın teslimidir'' dedi.