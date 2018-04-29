Erdoğan: Kürtler Kerkük'te işgalci konumundalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kürtlerin Kerkük'te işgalci konumunda olduklarını söyledi. Erdoğan Kerkük için "Hiç kimse burası benimdir havasına giremez" dedi.

Erdoğan İran dönüşü uçakta bazı gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, "Şu anda merkezi yönetim Kerkük'e yönelik gerekli adımları atacak. Irak, İran'la görüşmelerimiz sürüyor. Atılması gereken adımlar neyse atılacak. Kerkük için de atacağız, Musul için de atacağız" diye konuştu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yapılan bağımsızlık referandumuna da değinen Erdoğan, oylamanın iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

"Kuzey Irak yönetimi referandum neticesinin sarhoşluğu içinde, ne yaptığının, nasıl bir adım attığının farkında değil. Netice olarak Barzani ve avanesi bu işten vazgeçecekler" diyen Erdoğan, IKYB Başkanı Mesud Barzani için ise şu ifadeleri kullandı:

"Aklını başına alacak. Böyle bir sevdadan vazgeçecek."

İran ve Türkiye'nin dayanışma içinde bölgede belirleyici güç olmaları gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz ne dedik daha önce? Güneyimizde bir terör koridoru oluşturmayacağız. Bunun ilki Suriye'nin kuzeyi. Ben Trump'la açıkça konuştum. Biz güneyimizde eğer böyle bir şey olursa kesinlikle müdaheleyi yaparız. Şu anda aynı şey Kuzey Irak için geçerlidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Kuzey Irak'taki referandumdan sonra Ankara-Tahran-Bağdat arasında üçlü bir mekanizma kurulduğunu vurguladı ve Kuzey Irak'tan petrol akışında vananın kapatılıp kapatılmayacağına bu üç ülkenin karar vereceğini belirtti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kuzey Irak'tan petrol ihracatının durdurulması halinde dünyada petrol fiyatlarının yükseleceği" uyarısına yönelik soruya ise "Petrol fiyatlarının yükselmesi, Rusya için daha iyi olur. Latife yapmıştır. Bölgede vanaları kapatmanın kararı verilecekse o kararı bizler vereceğiz. Türkiye, İran ve Irak merkezi yönetimi, hep birlikte vereceğiz" yanıtını verdi.