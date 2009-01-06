Erdoğan: Kürtçe Tv’yi eleştiren etnik kördür

Bahçeli: Kürtçe, AKP'nin sinsi açılımı

'Farklılıklarımızdan korkmaya gerek yok'

'Demokrasiyi kör, topal ve sağır bırakan zihniyet budur'

'Nazım Hikmet de bize düştü'

'Kürt vatandaşım da vergi veriyor'

Başbakan Tayyip Erdoğan, TRT’nin Kürtçe yayına başlamasını çok önemli bir açılım olarak gördüğünü söyledi. Erdoğan, “Özellikle bu yayından rahatsız olan bir parti lideri güya bizim bu girişimimizi eleştiriyor. Diyor ki devlet etnik kör olmalı. İşte bunların devletten anladığı budur. Bu zihniyet, yıllar boyunca demokrasiyi de kör, topal, sağır bırakan zihniyettir” dediErdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, TRT 6'nın Kürtçe yayına başlamasını devletin halkıyla bütünleşmesi açısından çok önemli bir açılım olarak gördüğünü söyledi. Bugüne kadar olan gecikmeyi büyük bir eksiklik olarak gördüğünü belirten Erdoğan, “Tabi eğer sizler bir ürkek toplum meydana getirirseniz, bir korku toplumu meydana getirirseniz, bu süreç bu zamana kadar uzar durur. Demokrasi dairesi geniştir, bu dairede herkesin kendini ifade etme hak ve imkanı vardır. Kürtçe yayın da bunun en güzel örneklerinden biridir” diye konuştu.TRT’nin Kürtçe yayın kanalının Kürt kökenli vatandaşların aidiyet bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:“Etnik kökenimiz, inancımız, yaşam biçimlerimiz farklı olabilir. Unutmamamız gereken bir şey var. Bizi birleştiren çok güçlü ortak değerlerimiz var. Bunların başında da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı gelir. Bizi birbirine bağlayan değerlerimizi ırk ya da kan bağından çok daha üstün çok daha sağlam bir bağdır. Onun için farklılıklarımızdan korkmaya gerek yok.Ortak bağlarımız daha çoktur daha sağlamdır. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve yaşamak bizi birbirimizden uzaklaştırmaz tam aksine daha da yakınlaştırır. Bizi bölmez daha da birleştirir. Birbirimize daha çok bağlar. Bizi zayıflatmaz daha da güçlendirir. TRT 6 Kürtçe yayınlarında inanıyorum ki milletimiz için birlik bütünlük kardeşlik mesajlarını taşımak suretiyle bu alanda çok büyük bir işlev görecektir. Demokrasinin özgür sesi olarak insani değerleri yüceltecek, barış ve huzuru besleyecek ayrımcı dışlayıcı değil birleştirici olacaktır. Demokrasimizin gelişmesine, derinleşmesine katkıda bulunacaktır.”Kanalın açılışında Kürtçe türkü söyleyen AKP Van milletvekili Gülşen Orhan’a teşekkür eden Erdoğan, hayırlı olmasını temenni etti.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı isim vermeden eleştiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:“Özellikle bu yayından rahatsız olan bir parti lideri güya bizim bu girişimimizi eleştiriyor. Diyor ki devlet etnik kör olmalı. İşte bunların devletten anladığı budur. Bu zihniyet, yıllar boyunca demokrasiyi de kör, topal, sağır bırakan zihniyettir. Dünyada radyo televizyon yayıncılığı alıp başına gittiğinde vatandaşımızı tek kanala mahkum etti bu zihniyet. Bugün İngiltere’nin özerk kamu televizyonu BBC, 33 ayrı dilde yayın yapıyor. TRT web sitesi de Kasım ayında 30 ayrı dilde yayına başladı. Şimdi Kürtçe’yi bunun dışında mı tutalım? Siz o boşluğu doldurmazsınız, o ihtiyacı karşılamazsanız işte gördük başkaları dolduruyor ve karşılıyor. Ve oradan ayrımcı bölücü yayınlar yapılıyor. İşte böyle kör ve şaşı bakışların yarattığı yanlışları düzeltmek de bize düşüyor.Bildiğiniz gibi, bu arada Nazım Hikmet’in haksız yere vatandaşlıktan çıkartılması kararını ve bu kararın düzeltilmesinin de bize düştüğü gibi. Sene 1951 vatandaşlıktan çıkarıldı, sene 2008 şimdi iade-i itibarla tekrar vatandaşlığa almak da bize düştü ve bunu da biz hallettik. ve dün Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılan vatandaşlığını yine bakanlar kurulu kararıyla iade ettik.Şunu artık herkesin artık görmesi bilmesi anlaması gerekiyor. Bu devlet, millet için, insanı için vardır. Bunun dışında bir anlayışa saparsanız işte oradan demokrasi çıkmaz, insan hakkı çıkmaz, oradan devlet millet kaynaşması çıkmaz. Oradan refah da huzur da kalkınma da çıkmaz. Biz millet olarak bunu defalarca tecrübe ettik. Ne diyoruz insanı yaşat ki devlet yaşasın.Devleti milletin üzerinde görerek, devleti millete karşı kör, sağır hale getirterek, Türkiye hiçbir yere gidemez. Bundan daha büyük yanlış yoktur. 'Siz 70 milyonun hakkını Kürtçe televizyona veremezsiniz' diyen bir anlayışa şunu söylüyorum. Unutma 70 milyonun içinde vergisini veren benim Kürt kökenli vatandaşlarım da var. İşte bunlar bu kadar bu işten uzak. Biz milletimize sırtını dönenlerden asla olmadık. Milletimize karşı kör, sağır, dilsiz asla olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bizden bunu bekleyenler beyhude bekler.”