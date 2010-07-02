'Erdoğan, Kürt kumarını oynadı'

T24- Haber ajansı Reuters'ın muhabiri Ibon Villelabeitia, Hakkâri'ye giderek bölgeden izlenimlerini kaleme aldı.

Haberin alternatifli olarak verilen başlıklarında, "Kürtler reform vaadinin sadece laftan ibaret olduğunu düşünüyor", "Şehirde çatışmalar, tutuklamalar patlak verdi", "PKK ateşkese son verdiğinden beri ölü sayısı artıyor" ifadeleri yer aldı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, şehrin üstünde askeri helikopterlerin uçtuğu, yollarında askeri araçların dolaştığından bahsederek başlayan makalede şu ifadeler yer aldı:

"Tozlu dağ kasabası Çukurca'daki yaşayan aileler, senelerce etraftaki dağlardan yükselen ağır silah seslerine alışmıştı.

Tepki çekmekten korktuğu için ismini açıklamayan 30'larında bir adam, "Kimse barışın birden gelmesini beklemiyordu. O yüzden yine şiddete alıştık" diyor.

Son haftalarda PKK askere karşı saldırılarını artırarak 14 aylık ateşkesi bitirdi. Sadece bu yıl içinde 80 asker öldü (2009'da hayatını kaybeden toplam asker sayısından fazla).

Yaslı anneler, üniformalar içindeki çocuk yüzlü adamların fotoğraflarını taşırken, haber kanalları yayınlarında milli yas havası estiriyor.







ERDOĞAN KÜRT KUMARINI OYNADI







Erdoğan'ın AKP'si geçtiğimiz sene, Kürt haklarının iyileştirilmesi kumarını oynadı ve demokratik açılımın 26 yıllık çatışmayı bitireceğini umut etti.

Ama şimdi artan PKK saldırıları karşısında hükümet, "teröristlerin kendi kanında boğulacağını" söylüyor ve onlarca birlik Irak sınırında konuşlandırılıyor.



HÜKÜMET YETERİNCE CESUR DEĞİLDİ





Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Koparan, 'Kürt sorununu çözmek için cesur olmanız gerekir ve bu hükümet yeterince cesur değildi. Hükümet Kürtlere birçok söz verdi, ama bunlar söz olarak kaldı. Erdoğan seçmenlerini kaybetmekten korktuğu için, bu süreçte asla yol alınmadı" diyor.



Kürtler hükümet reform sözleri verirken, güvenlik güçlerinin güneydoğuda Kürt siyasilere aman vermediğini, aralarında belediye başkanlarının da yer aldığı yüzlercesini gözaltına aldığını söylüyor.



TÜRK DEVLETİNDE HALA ASKERİ MANTIK VAR





Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, 'Türk devletinde hala askeri mantık var' diyor.



Bedirhanoğlu Kürt taleplerinin bağımsızlık isteği ile alakası olmadığını, kabul edilebilir talepler olduğunu söylüyor. Bu talepler, Türkiye'de Kürt kimliğinin varlığının tanınmasını sağlayan anayasal değişiklik yapılmasını ve devlet okullarında Kürtçe öğretilmesine izin verilmesini kapsıyor.



Derin devletin değişime karşı direniş gösterdiğini söyleyen Bedirhanoğlu, ordu, siyasetçiler ve hakimlerin ortak çıkarları olduğundan bahsediyor."