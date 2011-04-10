-ERDOĞAN, KURMAYLARIYLA BİR ARAYA GELDİ ANKARA (A.A) - 10.04.2011 - Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili adaylarını belirlemek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi. Hafta başında yapılan AK Parti Grup Toplantısının ardından hemen hemen tüm programlarını iptal eden Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, 12 Haziran'da yapılacak seçimlerdeki milletvekili adaylarını belirlemek üzere kurmaylarıyla bir dizi değerlendirme toplantıları yapıyor. Aday Belirleme Komisyonu, bugünkü toplantısı için Erdoğan başkanlığında bugün de bir araya geldi. Komisyon, mevcut milletvekillerinin durumları ile bir alt komisyondan gelen binin üzerinde aday üzerinde değerlendirmeler yapıyor. Başbakan Erdoğan başkanlığındaki Komisyonda, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Abdülkadir Aksu, Ekrem Erdem, Haluk İpek, Genel Sekreter İdris Naim Şahin, Grup başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Nurettin Canikli, Seçim Koordinasyon Başkanı Mustafa Ataş, Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin ve Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin bulunuyor. Bu arada, pek çok aday adayı, komisyon çalışmaları sürecince genel merkeze gelerek durumları ile ilgili bilgi almaya çalıştıkları gözleniyor. Genel Başkanlık katında çalışmalarını yürüten komisyonun, çalışmalarını rahat yapabilmeleri için her türlü önlem alınırken, bu kata giriş ve çıkışlarda kontrol sıklaştırıldı.