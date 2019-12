-ERDOĞAN: KÜRESEL SERMAYE GELİŞİNDE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAR ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, halk oylamasında ''evet'' çıkması halinde küresel sermayenin Türkiye'ye gelişinde yeni bir sürecin başlayacağını belirterek, ''Hayır çıkarsa da saygı duyarız, ama ülkem için hakkeden zorlukların olduğunu ifade etmeliyiz'' dedi. Erdoğan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gazeteci Taha Akyol'un sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili soru üzerine, ''Milletvekili dokunulmazlığını tümüyle kaldırdığınız zaman bu ülkede siyaset yozlaşır, milletvekilinin özgüven içinde çalışma imkanı olamaz. Bir başbakan bile her an bir savcının, bir yargıcın yargılamasına açık, Demokles'in kılıcı her an boynunda sallanacak gibi hisseder. Şu anda sıkıntı çekiyoruz, o zaman nasıl bu görevi yapacağız. Dokunulmazlığın kaldırılmasını isteyenler, sadece kendi iktidarları olmadığı için bunu istiyorlar. Kendi iktidarlarında niçin böyle bir talepte bulunmadılar'' değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Erdoğan, KPSS'deki iddialar üzerine de YÖK ile görüştüğünü, Yüksek Denetleme Kurulunun raporuyla alakalı olarak da Pazartesi ya da Pazar akşamı Ankara'ya döndüğünde YÖK ile tekrar görüşeceğini bildirdi. Erdoğan, YÖK ile görüştükten sonra adil bir neticeye varabilmek için çalışacaklarını kaydetti. -''EVET ÇIKMASI HALİNDE...''- ''Halk oylaması sonucunda 'hayır' çıkması halinde, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişinde tereddütler uyanacağı'' sözlerinin anımsatılması üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu: ''Küresel sermaye, gideceği ülkede istikrar, güven arar. Küresel sermaye Türkiye'ye öyle kilitlendi ki bu 26 maddelik paket, geleceğe yönelik sıçrama olarak görülüyor. AK Parti hakkındaki kapatma davasından dolayı, 'yüzde 65 oy almış siyasi partinin iktidar olduğu bir ülkede böyle şeyler oluyorsa her an her şey olabilir' dediler. Siz, bir sermayedar olsanız, böyle bir tablo içerisinde ciddi yatırımlara girebilir misiniz. Ben giremem, yarını mı görmem lazım. Para, cıva gibidir, kendisine uygun zemini bulunca oraya kaçar. Türkiye en uygun zemin, ama biz bu uygun zemini karartıyoruz, yazık oluyor. Yapılan tüm tespitlerde ilk çeyrekte yüzde 11 büyüme yaptınız, bunu nasıl yaptınız? Dünyada dördüncüsün büyümede, Avrupa'da birinci duruma geldik, bunu karartmanın, zedelemenin, gölgelemenin ne anlamı var. 'Evet' küresel sermayenin Türkiye'ye gelişinde yeni bir süreci başlatacak. Yeni bir dönemi başlatacak, buna inanıyorum. Çünkü görüştüklerimiz var. 'Evet'in çıkması halinde yarının ne olacağı belli, hiçbir sıkıntı olmayacak. 'Evet çıkması halinde hemen yatırıma başlayacağız' diyenler var. Onun için bazı araştırmalar yapmışlar, nerede hangi yatırımı yapacakları konusunda. Bu çalışmalarını 'evet' ile noktalamak istiyorlar. Ciddi kuruluşlar var, bunları da özellikle bekliyoruz. Türkiye7deki küresel yatırım tekrar 22 milyar doların üzerine çıksın. 22 milyar doları biz yakaladık, bunu tekrar yakalayıp, üzerine çıkmamız lazım. 'Hayır' çıkarsa da saygı duyarız, ama ülkem için hakkeden zorlukların olduğunu ifade etmeliyiz. 'Hayırcılar vatan haini' demem mümkün değil.'' -''TSK, PROFESYONEL ASKERLİĞE OLUMLU BAKMIYOR''- Erdoğan, profesyonel askerlikliğe ilişkin bir soru üzerine, Genelkurmay Başkanlığıyla bunun değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ''profesyonel askerliğe yaklaşımının olumlu olmadığını'' belirtti. Tek tip askerlikle ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade eden Erdoğan, özel sınır birlikleri kurulması noktasında ise ''Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un olduğu gibi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in de yaklaşımlarının olumlu'' olduğuna işaret etti. Erdoğan, bölgenin arazi koşullarını bilen özel sınır birlikleriyle terörle mücadeleyi yürütmek istediklerini, bu sayede asker ailelerinin de kaygılarının azaltılmasının hedeflendiğini anlattı.