Erdoğan: Krizi bizi etkiler demek hata

Erdoğan “Küresel ekonomik krizle ilgili, ‘Bir yangın var, bizi işte şöyle tesiri altına alabilir, etkisi altına alabilir...’ Bunu sorumluluk mevkinde olanların söylemesinden daha büyük bir tehlike olamaz. Bu ister bir sivil toplum örgütü olsun, ister kamu, bunu söyleyemez” dedi.



Başbakan Erdoğan, dün, Sivas Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında küresel finansal krize dikkat çekti.



‘Hamdolsun...’



Başbakan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin bu krizi bir çok dünya ülkesine göre daha az bir zararla atlatacağını görüyoruz. Allah korusun böyle bir krizi daha önceler yaşasak çok daha büyük zararlar görebilirdik. Hamdolsun yere sağlam basıyoruz. Avrupa ülkelerinin, Amerika’nın etkilendiği gibi şu ana kadar biz etkilenmedik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için, doğabilecek bazı fırsatları kaçırmaması için pür dikkat çalışıyoruz. Fakat bazılarını anlamıyorum, hâlâ bu dünyadaki yangına ülkemden körük tutanlar var. Lütfen körük tutmasınlar...”



‘Türkiye güvenli bir limandır evvelallah’



Hükümet olarak krize yönelik tedbirleri aldıklarını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hiçbir zaman birilerine, böyle bir dönemde fırsat kollayanlara, böyle bir zemini de hazırlamayacağız.”

“Türkiye güvenli bir limandır evvelallah” diyen Erdoğan, “Batılı, küresel sermaye Türkiye’ye geliyor, gelmeye devam edecektir. Asıl sıkıntı Türkiye’de, içeride olmuştur. Ve ne yazık ki Türkiye’nin içerisinde 14 Mart sürecindeki yaşanan olaylardır asıl sıkıntının sebebi. Ve şimdi bunları artık aşıyoruz. Türkiye’nin damdan düşmesinden medet umanlar eğer varsa onlar boş hayalleriyle avunmaya mahkûmdur” dedi.

