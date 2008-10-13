T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Erdoğan: Krizi bizi etkiler demek hata

Başbakan Erdoğan, piyasalarda yaşanan global dalgalanmanın Türkiye’yi olumsuz yönde etkileceği yönünde açıklama yapan iş dünyası temsilcilerine tepki gösterdi.

13 Ekim 2008 03:00

Erdoğan “Küresel ekonomik krizle ilgili, ‘Bir yangın var, bizi işte şöyle tesiri altına alabilir, etkisi altına alabilir...’ Bunu sorumluluk mevkinde olanların söylemesinden daha büyük bir tehlike olamaz. Bu ister bir sivil toplum örgütü olsun, ister kamu, bunu söyleyemez” dedi.

Başbakan Erdoğan, dün, Sivas Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, konuşmasında küresel finansal krize dikkat çekti.

‘Hamdolsun...’

Başbakan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
“Türkiye’nin bu krizi bir çok dünya ülkesine göre daha az bir zararla atlatacağını görüyoruz. Allah korusun böyle bir krizi daha önceler yaşasak çok daha büyük zararlar görebilirdik. Hamdolsun yere sağlam basıyoruz. Avrupa ülkelerinin, Amerika’nın etkilendiği gibi şu ana kadar biz etkilenmedik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için, doğabilecek bazı fırsatları kaçırmaması için pür dikkat çalışıyoruz. Fakat bazılarını anlamıyorum, hâlâ bu dünyadaki yangına ülkemden körük tutanlar var. Lütfen körük tutmasınlar...”

‘Türkiye güvenli bir limandır evvelallah’

Hükümet olarak krize yönelik tedbirleri aldıklarını belirten Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:
“Hiçbir zaman birilerine, böyle bir dönemde fırsat kollayanlara, böyle bir zemini de hazırlamayacağız.”
“Türkiye güvenli bir limandır evvelallah” diyen Erdoğan, “Batılı, küresel sermaye Türkiye’ye geliyor, gelmeye devam edecektir. Asıl sıkıntı Türkiye’de, içeride olmuştur. Ve ne yazık ki Türkiye’nin içerisinde 14 Mart sürecindeki yaşanan olaylardır asıl sıkıntının sebebi. Ve şimdi bunları artık aşıyoruz. Türkiye’nin damdan düşmesinden medet umanlar eğer varsa onlar boş hayalleriyle avunmaya mahkûmdur” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24