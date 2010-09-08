-ERDOĞAN KPSS'YE İLİŞKİN İDDİALARI DEĞERLENDİRDİ ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KPSS'de yaşananlara ilişkin iddialara yönelik, ''Bu, işin ertelemesini ya da iptalini gerektirir mi, gerektirmez mi? Bu konuda tabii Denetleme Kurulunun vereceği karar çok önemli. Daha sonra tabii Denetleme Kurulunun kararına göre de yetkili merci adımını atacaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, NTV'de canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. KPSS ile ilgili iddialara ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, konuyla ilgili YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan bilgi aldığını söyledi. Konuyla ilgili bir erteleme süreci ve YÖK Denetleme Kurulunun incelemesinin olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu erteleme, denetleme ve Isparta'da meydana gelen olay, ister istemez YÖK'ü de bu konunun üzerine çok daha farklı bir şekilde gitmeye sevk etti. Şu anda nihai kararı vermiş değiller. Bu denetleme neticesinde ne çıkacak buna göre bir karar verecekler. Adeta iki tarafı kirli bir değnek düşünün, bir tarafta 30 bin kazanmış görünen insan var. İnsanların yanında 300-350 kişinin malum aynı puanı almaları, bunların bir kısmının karı koca olmaları, kardeş olmaları gibi...Bu bilgiler bir gölge düşürüyor olaya. Onların böyle olması, sürece böyle bir gölge katması acaba bu, işin ertelemesini ya da iptalini gerektirir mi, gerektirmez mi? Bu konuda tabii Denetleme Kurulunun vereceği karar çok önemli. Daha sonra tabii Denetleme Kurulunun kararına göre de yetkili merci adımını atacaktır. Sonunda belki de bu iş yargıya gidecektir, gitmeyecektir onu henüz bilemiyorum. Bu konuda da arkadaşlar daha sonra bizleri bilgilendirecektir.'' -''BİLARDO GİBİ GOL ATTIN''- Başbakan Erdoğan, 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Türkiye-Belçika futbol maçına ilişkin bir soru üzerine de maçın ikinci yarısını izleme fırsatı bulduğunu söyledi. Canlı yayına telefonla bağlanan Milli Takımın Kaptanı Emre Belözoğlu ile konuşan Başbakan Erdoğan, futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı. Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'i de arayarak kutladığını bildiren Erdoğan, Emre Belözoğlu'ndan Teknik Direktör Guus Hiddink'e de tebriklerini iletmesini istedi. Arda Turan ile konuşan Erdoğan, milli futbolcuya ''Yine şanslısın. Bir yerlere vurdurarak bilardo gibi gol attın'' dedi. Arda Turan'ın ''Başbakanım sizden bir şeyler öğreniyoruz hayırlısıyla'' demesi üzerine gülen Başbakan Erdoğan, maçın çekişmeli geçtiğini ifade etti. -''ÖLDÜK, ÖLDÜK, DİRİLDİK''- ''Öldük, öldük, dirildik'' diyen Erdoğan, Belçika'nın Türkiye'ye ters bir takım olduğunu, ancak bu defa Türkiye'nin 3 puan aldığını belirtti. Maçın ikinci yarısındaki coşkuları, gayretleri ve heyecanlarından dolayı futbolcuları kutlayan Erdoğan, yenen golleri ''şanssız'' olarak nitelendirdi. Arda Turan'ın telefonu Nihat Kahveci'ye vermesi üzerine onunla da konuşan Erdoğan, Nihat'ı da tebrik etti. Alınan galibiyetin Ramazan Bayramına ayrı bir tat kattığını ifade eden Erdoğan, ''Bu ara iki gururu birlikte yaşıyoruz. Bir taraftan futbol, bir taraftan basketbol. İkisinde de hakikaten başarılar arka arkaya geldi. Temenni ediyorum ki inşallah sonu da bu şekilde gelir'' dedi. Kahveci de bayram öncesi alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.