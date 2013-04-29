Erdoğan 'koyun olan çoban' diyerek kimi kastetti?

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Köşk'e çıkmadan önce, Isparta İslamköy'de geçen çocukluğuna atfen yakıştırılan "Çoban Sülü" lakabıyla da anılıyordu. Başbakan Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da toplanan il ve ilçe başkanlarına hitap ederken "Dün lakabı çoban olanlar bugün İşçi Partisi'nin koyunu oldular" diyerek, Demirel'in 27 Nisan Cumartesi günü İP'nin yayın organı olarak bilinen Aydınlık gazetesinde yayımlanan demecini kastetti. Demirel, Aydınlık'ta yayımlanan demecinde Ankara'da oluşumu ilan edilen "Milli Merkez" ile ilgili olarak, özetle,"Hüsamettin Cidoruk gibi bu işlerden hiçbir çıkarı olmayan bir şahsiyetin 'Bunlar devleti yönetmekten acizdir. Memleket kötüye gidiyor' demesi önemlidir. Eğer o kalabalıklar böyle toplanabiliyorsa, iktidarı tenkit edebiliyorsa mutsuzluğa kapılmayın, sonu iyi olacak" demişti. Erdoğan, Demirel'in, iktidara muhalif olarak ilan edilen "Milli Merkez"e Aydınlık gazetesi üzerinden verdiği desteğe tepki göstermiş oldu.

Yine İP'nin yayın organı olarak da bilinen Ulusal Kanal'ın internet sitesinde, Demirel'in Aydınlık için Kurtul Altuğ'a verdiği demeç şöyle yayımlandı:

23 Nisan'da Ankara'da kuruluşu ilan edilen Milli Merkez'e 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel destek verdi. Aydınlık'a konuşan Demirel, Milli Merkez için şu tespiti yaptı:

"Türkiye'de kötü şeyler cereyan ediyor ama iyi şeyler de oluyor. 23 Nisan'da Ankara'da bir kurultay yapıldı. Milli Merkez kuruldu. Bu, son derece önemlidir. Halkın ayağa kalkmakta olduğunu gösteriyor bu."

Süleyman Demirel, Milli Merkez'in başkanlığını yürüten eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un konuşmasını da değerlendirdi:

"Hele Hüsamettin Cindoruk gibi bu işlerden hiçbir çıkarı ve beklentisi olmayan bir şahsiyetin, (AKP hükümetini kastederek) 'Bunlar devleti yönetmekten acizdir. Memleket kötüye gidiyor' demesi de önemlidir."

Demirel, Ankara'daki Milli Merkez kurultayına katılımı da "anlamlı" bulduğunu söyledi.

"Eğer o kalabalıklar böyle toplanabiliyorsa, bunları konuşabiliyorsa, buraya milletvekilleri de katılıyorsa, iktidarı tenkid edebiliyorsa, merak etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın, sonu iyi olacak demektir."

Demirel, "Türk milleti" üzerinden yürütülen tartışmalara da değindi:

"Bütün bunlar Türk milletinin var olduğunu, kimsenin ortadan kaldıramayacağını, var olmaya devam edeceğini gösteriyor. Milletimiz sabırlı olsun, umutlu olsun."