-ERDOĞAN KOSOVA'YI ZİYARET EDECEK ANKARA (A.A)- 01.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Kasım 2010 tarihlerinde Kosova'ya resmi bir ziyarette bulunacak. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile Kosova arasında tarihi, sosyal, kültürel ve insani ilişkilerin bulunduğu belirtilerek, 2008 yılında bağımsızlığını kazanan Kosova'ya Başbakan Erdoğan'ın yapacağı ziyaretin, bu ülkeye Türkiye'den başbakan düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olması sebebiyle tarihi bir önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Sayın Başbakanımız, söz konusu ziyaret çerçevesinde ana hatlarıyla Kosova Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Yakup Krasniçi ve Başbakan Haşim Taçi ile görüşmeler yapacaktır. Sayın Başbakanımızın, ziyaret sırasında başta Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi olmak üzere Kosova'daki kültürel mirasımızın önde gelen eserleri bağlamında incelemelerde bulunması ve TİKA tarafından hayata geçirilen çeşitli projelerin açılışlarını yapması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Sayın Başbakanımızın Kosova'daki Türk Toplumu'nun yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa'yı ziyaret ederek Kosova halkını oluşturan temel unsurlardan biri olan ve Kosova'nın gelişmesine ve güçlenmesine yönelik katkıları takdirle karşılanan Kosova Türk Toplumu'nun temsilcileriyle de bir araya gelecektir. Türkiye, mevcut sınırları içerisinde çok etnili, çok kültürlü, demokratik ve müreffeh bir Kosova'nın varlığının bölgenin barış ve istikrarı ile Avrupa-Atlantik bütünleşmesinin tamamlanması bakımından elzem olduğu görüşündedir. Türkiye, bağımsızlık öncesi dönemden bu yana Kosova'ya her alanda vermekte olduğu desteği daha da artırarak sürdürmek kararlılığındadır.''